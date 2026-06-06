Pronostico Marocco-Norvegia: scontro tra potenziali mine vaganti

Marocco-Norvegia è un’amichevole e si gioca domenica alle 21:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Replicare la strepitosa cavalcata di 4 anni fa in Qatar, ovviamente, sarà difficilissimo. Ma il Marocco, che nel 2022 è diventata la prima selezione africana a raggiungere la semifinale di un Mondiale, sta arrivando preparato all’appuntamento.

Tre vittorie nelle ultime tre amichevoli per i Leoni dell’Atlante, guidati da un nuovo commissario tecnico (Mohamed Ouahbi) dopo la drammatica finale di Coppa d’Africa dello scorso gennaio, persa ai rigori contro il Senegal sul campo ma poi vinta a tavolino – in attesa del ricorso senegalese – per via del momentaneo abbandono del campo da parte dei Leoni della Teranga, furiosi per il rigore concesso all’ultimo secondo al Marocco. Da allora i campioni d’Africa (sub iudice) hanno collezionato un pareggio e tre successi, tra cui quelli conquistati la scorsa settimana contro Burundi (5-0) e Madagascar (4-0).

Il primo vero test, tuttavia, sarà quello con la Norvegia, una delle potenziali outsider del Mondiale nordamericano. Gli scandinavi si sono qualificati con pieno merito stravincendo il proprio girone di qualificazione, arrivando davanti all’Italia e segnando la bellezza di 37 gol complessivi in appena 8 partite. Un ruolino che ha permesso ad Haaland e compagni di tornare a giocare una rassegna iridata per la prima volta dal 1998.

La Norvegia avrà in ogni caso un gran da fare nel gruppo in cui è stata sorteggiata, dal momento che oltre alla favoritissima Francia ci sono pure Senegal e Iraq. Intanto, nonostante le assenza di Haaland e Odegaard, gli uomini di Stale Solbakken lunedì scorso ad Oslo si sono imposti 3-1 sui cugini della Svezia, dimostrando di avere già le idee chiare in vista del debutto con l’Iraq, in programma il prossimo 17 giugno a Foxborough.

Come vedere Marocco-Norvegia in diretta tv e in streaming

L’amichevole Marocco-Norvegia, in programma domenica alle 21:00 allo Sports Illustrated Stadium di Harrison, negli USA, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “X2+No Gol” è quotato a 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.17 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Entrambe le rappresentative hanno un potenziale offensivo non indifferente e, soprattutto, arrivano da partite in cui le reti non sono mancate. Il Marocco ha dimostrato grande facilità di manovra e vorrà imporre il proprio ritmo, mentre la Norvegia, che stavolta dovrebbe poter contare sul suo fromboliere Haaland, mantiene una verticalità spaventosa. È altamente probabile, dunque, che riescano a trovare la via del gol: i carichi di lavoro premondiali potrebbero allentare le marcature nella ripresa, regalando praterie agli attaccanti.

Le probabili formazioni di Marocco-Norvegia

MAROCCO (4-5-1): Bounou; Hakimi, Diop, Aguerd, Mazraoui; El Aynaoui, El Mourabet, Brahim Diaz, Ounahi, Ezzalzouli; El Kaabi.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Bobb, Berge, Aursnes, Nusa; Haaland, Sorloth.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1