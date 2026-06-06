Home » CALCIO » Pronostico Kosovo-Andorra: seconda volta di fila

Pronostico Kosovo-Andorra: seconda volta di fila

di

Kosovo-Andorra è un’amichevole internazionale in vista dei prossimi Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

La sconfitta contro la Turchia ha messo fine al sogno del Kosovo di andare ai Mondiali. Uno a zero, a marzo, e addio a tutto. Ma parliamo pur sempre, e questo ci pare evidente, di una nazionale che sogna davvero di crescere ancora. Lo ha dimostrato nel corso degli ultimi anni e lo potrebbe fare anche nell’immediato futuro.

Pronostico Kosovo-Andorra
Pronostico Kosovo-Andorra: seconda volta di fila (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sconfitta in amichevole contro la Repubblica Ceca non è stata meritata. Se l’è giocata il Kosovo. E adesso vuole andare in vacanza con una vittoria per il proprio morale. Contro Andorra non ci dovrebbero essere chissà quali problemi. Nella storia ci sono due precedenti e parliamo, in primo caso, di un pareggio e poi di una vittoria del Kosovo per tre a zero che ha messo in evidenza tutte le differenze esistenti tra queste due squadre.

In poche parole, quindi, non ci aspettiamo chissà quali scossoni da questa amichevole. Il Kosovo parte decisamente favorito e senza problemi si prenderà una vittoria che serve solo per il morale. Ma è pur sempre una cosa.

Come vedere Kosovo-Andorra in diretta tv e in streaming

Kosovo-Andorra, in programma domenica alle 20, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Non ci sono al momento quote disponibili per questa amichevole.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

La vittoria del Kosovo è sicura. Una gara che ha poco da dire. Sarà la seconda vittoria di fila, contro Andorra, per i padroni di casa. Un match che potrebbe anche regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Kosovo-Andorra

KOSOVO (3-4-3): Muric; Vojvoda, I Krasniqi, Hajdari, Gallapeni; E Krasniqi, Emerllahu, Rexhbecaj, Hodza; Asllani, Rrahmani.
ANDORRA (4-3-3): Alvarez; Font, Llovera, Olivera, Nicolas; Alaez, Izquierdo, Babot, Rodrigo; Pujol, Lopez.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni