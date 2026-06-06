Pronostico Kosovo-Andorra: seconda volta di fila

Kosovo-Andorra è un’amichevole internazionale in vista dei prossimi Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla
La sconfitta contro la Turchia ha messo fine al sogno del Kosovo di andare ai Mondiali. Uno a zero, a marzo, e addio a tutto. Ma parliamo pur sempre, e questo ci pare evidente, di una nazionale che sogna davvero di crescere ancora. Lo ha dimostrato nel corso degli ultimi anni e lo potrebbe fare anche nell’immediato futuro.
La sconfitta in amichevole contro la Repubblica Ceca non è stata meritata. Se l’è giocata il Kosovo. E adesso vuole andare in vacanza con una vittoria per il proprio morale. Contro Andorra non ci dovrebbero essere chissà quali problemi. Nella storia ci sono due precedenti e parliamo, in primo caso, di un pareggio e poi di una vittoria del Kosovo per tre a zero che ha messo in evidenza tutte le differenze esistenti tra queste due squadre.
In poche parole, quindi, non ci aspettiamo chissà quali scossoni da questa amichevole. Il Kosovo parte decisamente favorito e senza problemi si prenderà una vittoria che serve solo per il morale. Ma è pur sempre una cosa.
Come vedere Kosovo-Andorra in diretta tv e in streaming
Kosovo-Andorra, in programma domenica alle 20, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Il pronostico
La vittoria del Kosovo è sicura. Una gara che ha poco da dire. Sarà la seconda vittoria di fila, contro Andorra, per i padroni di casa. Un match che potrebbe anche regalare almeno tre reti complessive.
Le probabili formazioni di Kosovo-Andorra
KOSOVO (3-4-3): Muric; Vojvoda, I Krasniqi, Hajdari, Gallapeni; E Krasniqi, Emerllahu, Rexhbecaj, Hodza; Asllani, Rrahmani.
ANDORRA (4-3-3): Alvarez; Font, Llovera, Olivera, Nicolas; Alaez, Izquierdo, Babot, Rodrigo; Pujol, Lopez.
POSSIBILE RISULTATO: 3-1
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