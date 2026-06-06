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Pronostico Ecuador-Guatemala: arrivano a quota 19

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Ecuador-Guatemala è un’amichevole internazionale in vista dei prossimi Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

L’Ecuador è stata quella nazionale che maggiormente si è distinta nel corso delle qualificazioni al Mondiale in Sudamerica. Una squadra che viene da 18 risultati utili di fila e che, evidentemente, non vuole in nessun modo interrompere questa striscia contro il Guatemala, che il Mondiale invece lo guarderà da casa.

Pronostico Ecuador-Guatemala
Pronostico Ecuador-Guatemala: arrivano a quota 19 (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Un pareggio contro l’Olanda e una vittoria contro l’Arabia Saudita le ultime due uscite dei sudamericani che sognano di essere una mina vagante alla manifestazione che tra meno di una settimana avrà inizio. Aumentare il livello di autostima con un altro risultato positivo è sicuramente il punto più importante per questa amichevole che, vedrà inoltre, scendere in campo dal primo minuto quella che potrebbe essere la formazione titolare alla prima gara ufficiale. Tutte le indicazioni saranno appunto per quel match. E allora il Guatemala non potrà fare altro che da sparring partner in questa partita.

Pure perché, gli “ospiti” vengono da tre sconfitte di fila (quattro nelle ultime cinque uscite) con 13 gol subiti. Una marea davvero, oltre due reti a partita prese come media, e allora negli spazi difensivi molto aperti, l’Ecuador potrebbe riuscire a vincere senza chissà quali particolari problemi.

Come vedere Ecuador-Guatemala in diretta tv e in streaming

Ecuador-Guatemala, in programma domenica alle 22, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Ecuador è quotata 1.17 GoldbetLottomatica e SportBet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.48 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Sfida da vittoria ecuadoriana e in più da over. Magari con una sola squadra a segno. Pochi dubbi davvero su come andrà a finire questo match.

Le probabili formazioni di Ecuador-Guatemala

ECUADOR (4-4-2): Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Preciado, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia.
GUATEMALA (3-4-3): Moran; Hernandez, Ardon, Pinto; Yanes, Franco, Rosales, Morales; Santis, Mendez, Munoz.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0

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