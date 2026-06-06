Pronostico Danimarca-Ucraina: c’è la quota succulenta

Danimarca-Ucraina è un’amichevole internazionale. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla
Parliamo di due delle squadre più deluse in Europa, insieme all’Italia, che non hanno centrato la qualificazione al prossimo Mondiale. Guarderanno Danimarca e Ucraina e questa amichevole ha davvero pochissimo valore. Si fa perché si è obbligati a farla e niente più.
I danesi già contro il Congo nell’ultima partita giocata hanno fatto capire di avere la testa da un’altra parte, alle vacanze ovviamente. Le motivazioni sono quelle che sono e non c’è spazio per alzare il livello delle prestazioni. Si sa, è complicato. L’Ucraina invece contro la Polonia ha fatto vedere quell’orgoglio che ormai tutti noi gli riconosciamo: una vittoria per due a zero a controprova del fatto che forse questa squadra avrebbe anche meritato la qualificazione al Mondiale. Ci aspettiamo però una Danimarca leggermente diversa, almeno nello spirito. E almeno nella voglia di trovare un gol in questo match.
Ci pare possa essere senza dubbio una partita da tripla, questa. Con una sola certezza dovuta al fatto di essere appunto un’amichevole e di essere appunto una partita con un entusiasmo quasi inesistente. Oggettivamente non potrebbe essere diverso.
Come vedere Danimarca-Ucraina in diretta tv e in streaming
Danimarca-Ucraina, in programma domenica alle 18:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.55 Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno GOL ha un valore di 1.90 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
Occhio al pareggio, che potrebbe davvero venire fuori. E per quanto vi abbiamo raccontato prima non ci stupiremmo se questa partita potesse finire con almeno un gol per squadra. Il GOL ha una quota così alta che sarebbe davvero un peccato non sfruttarla.
Le probabili formazioni di Danimarca-Ucraina
DANIMARCA (4-3-3): Hermansen; Kristensen, Christensen, Andersen, Maehle; Eriksen, Hojberg, Jensen; Daghim, Osula, Dorgu.
UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Bondar, Sarapiy, Matviienko, Mykolenko; Ocheretko, Nazaryna; Yarmolenko, Tsygankov, Sudakov; Yaremchuk.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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