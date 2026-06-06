Pronostico Croazia-Slovenia: la vittoria è l’unica strada

Croazia-Slovenia è un’amichevole internazionale in vista dei prossimi Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla
Croazia al Mondiale, Slovenia no. E già questo è un punto. Poi c’è da dire che nelle 12 sfide che nella storia ci sono state tra queste due formazioni, solamente una volta i croati hanno perso. Insomma, ci sono delle qualità tecniche differenti e tutti sappiamo come potrebbe andare a finire questa amichevole.
Anche perché il tempi degli esperimenti per la Croazia è finito: c’è il Mondiale da affrontare e quindi in campo dovrebbe anche scendere la migliore formazione possibile. Ci sono anche da ribaltare un paio di risultati negativi arrivati nel corso delle ultime settimane: due sconfitte per la Croazia nelle ultime due uscite che hanno messo un po’ di apprensione, soprattutto quella contro il Belgio. Bisogna ritrovare i meccanismi giusti e quell’entusiasmo che solamente una vittoria ti permette di avere.
La Croazia, quindi, contro una Slovenia senza nessuna motivazione e che non vede l’ora di far passare questi 90 minuti e andare in vacanza, ha tutto dalla propria parte: voglia, qualità, precedenti e cattiveria. Insomma, ci aspettiamo una partita quasi a senso unico per tutti questi ingredienti.
Come vedere Croazia-Slovenia in diretta tv e in streaming
Croazia-Slovenia, in programma domenica alle 20:45, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Sul fatto che la Croazia possa vincere questa partita non crediamo ci possano essere dubbi. Come non crediamo ci possano essere dubbi sul fatto che questa partita possa regalare almeno tre reti complessive (la Croazia molto spesso regala questi risultati).
Le probabili formazioni di Croazia-Slovenia
CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Kovacic, Perisic; Vlasic, Baturina; Budimir.
SLOVENIA (3-5-2): Oblak; Brekalo, Bijol, Drkusic; Karnicnik, Lovric, Gnezda Cerin, Seslar, Janza; Sturm, Vipotnik.
POSSIBILE RISULTATO: 3-1
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