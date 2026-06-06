I pronostici di sabato 6 giugno: amichevoli internazionali

I pronostici di sabato 6 giugno, continuano le amichevoli internazionali di preparazione ai Mondiali del 2026 al via giorno 11 giugno

Raffica di amichevoli in programma questo sabato in vista dei Mondiali del 2026 ormai imminenti. Tra le nazionali candidate alla vittoria finale c’è anche la Germania, che dopo avere travolto la Finlandia è volata negli negli States dove prima dell’esordio con Curaçaco affronteranno proprio gli USA padroni di casa in quello che sarà l’ultimo test di preparazione.

Il segno Gol ha tutta l’aria di essere una giocata caldissima e supportata dai numeri. Gli USA, spinti dal pubblico di casa, difficilmente resteranno a secco potendo contare su elementi rapidi che possono far male alla linea alta di Nagelsmann. Al contempo, la fase offensiva della Germania è talmente fluida e letale che ipotizzare un clean sheet statunitense rasenta l’utopia. Se la quota del Gol vi sembra prudente, l’Over 2.5 è il suo naturale e remunerativo proseguimento. Entrambe le selezioni giocano un calcio moderno, verticale e votato al pressing offensivo. I carichi di lavoro premondiali allenteranno le marcature nella ripresa, regalando praterie per i rispettivi tiratori.

Atteso lo spettacolo anche in Portogallo-Cile. Il divario tecnico e di motivazioni con il Cile è imbarazzante: i sudamericani sono in piena e dolorosa fase di ricostruzione e la batosta incassata ad aprile contro la Nuova Zelanda ha evidenziato una fase difensiva totalmente allo sbando. Difficilmente la retroguardia cilena riuscirà ad arginare la qualità di palleggio di Bruno Fernandes e la spinta dei trequartisti portoghesi. La selezione di Martinez vorrà regalare spettacolo al proprio pubblico ed iniziare la marcia premondiale con una vittoria convincente.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL CASA 2-4 in Inghilterra-Nuova Zelanda, Amichevole, ore 22:00

Vincenti

BELGIO (in Belgio-Tunisia, Amichevole , ore 15:00)

(in Belgio-Tunisia, Amichevole ore 15:00) SVIZZERA (in Australia-Svizzera, Amichevole , ore 21:00)

(in Australia-Svizzera, Amichevole ore 21:00) BRASILE (in Brasile-Egitto, Amichevole, ore 00:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Portogallo-Cile , Amichevole , ore 19:45

, , ore 19:45 Argentina-Honduras, Amichevole, ore 02:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Stati Uniti-Germania, Amichevole, ore 20:30

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 3.06 GOLDBET ; 3.16 SPORTBET; 3.06 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Stati Uniti-Germania, Amichevole, ore 20:30