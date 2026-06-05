Pronostico Venezuela-Turchia: Montella fa sul serio

Venezuela-Turchia è un’amichevole internazionale in vista del prossimo Mondiale. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla
Nell’amichevole contro la Macedonia del Nord giocata qualche giorno fa Vincenzo Montella aveva mandato in campo quelle che possiamo dire sono le secondo linee. Adesso il commissario tecnico italiano, contro il Venezuela – che non si è qualificato al Mondiale – fa sul serio. L’ultima prova generale prima del debutto.
Andranno in campo i migliori, senza dubbio. Anche se mancherà come detto Calhanoglu ancora alle prese con un problema muscolare. Ma tutto gli altri saranno in campo. Ecco perché la Turchia parte favorita in questa amichevole. Pure il fatto di presentarsi con un’altra affermazione aiuterebbe questa squadra – che evidentemente si candida per una delle outsider viste le qualità – a guadagnare stima ed entusiasmo. Insomma, ci pare seriamente non ci possano essere dubbi su come finirà questa partita. Una gara indirizzata verso un’altra vittoria turca. Il Venezuela non fa nessuna paura.
Come vedere Venezuela-Turchia in diretta tv e in streaming
Venezuela-Turchia, in programma domenica a mezzanotte non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Il pronostico
Turchia senza dubbio vincente con un altro obiettivo, cercare anche di non prendere gol contro una nazionale che segna davvero col contagocce.
Le probabili formazioni di Venezuela-Turchia
VENEZUELA (4-3-3): Contreras; Aramburu, Vivas, Ferraresi, Quintero; Segovia, Casseres; Martinez, Carmona, Mendoza; Ramirez.
TURCHIA (4-2-3-1): Bayindir; Muldur, Kabak, Soyuncu, Kadioglu; Ozcan, Kokcu; Uzun, Guler, Yildiz; Gul.
POSSIBILE RISULTATO: 0-2
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