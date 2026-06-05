Pronostico USA-Germania: una combo che può dare soddisfazioni

USA-Germania è un’amichevole e si gioca sabato alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il 4-0 rifilato alla Finlandia prima di prendere il volo per il Nordamerica equivale quasi una dichiarazione di intenti. La Germania domenica scorsa a Mainz ha fatto la voce grossa in quella che è stata poco più di una sgambata: la Mannschaft di Julian Nagelsmann è apparsa già in formato Mondiale strapazzando gli scandinavi grazie ai suoi giovani talenti. In gol le stelle Musiala e Wirtz ma a rubare la scena c’ha pensato anche Undav: il centravanti dello Stoccarda, autore di ben 19 gol nell’ultima Bundesliga, ha ripagato la fiducia del commissario tecnico realizzando una doppietta, prima di lasciare il campo per un infortunio.

Per la Germania si è trattato dell’ottavo successo di fila tra qualificazioni e amichevoli. Nagelsmann si augura che la serie si allunghi e l’obiettivo è essere al 100% per il debutto con Curaçao, in calendario domenica 14 giugno.

I tedeschi si trovano già negli States e prima dell’esordio con la selezione caraibica affronteranno proprio gli USA padroni di casa in quello che sarà l’ultimo test di preparazione. Anche gli uomini di Mauricio Pochettino sono reduci da una vittoria: domenica scorsa hanno battuto 3-2 il Senegal, riscattando le sconfitte rimediate tra marzo e aprile nelle amichevoli con Belgio e Portogallo. In gol il milanista Pulisic, uno dei più attesi, ed altri due punti fermi come Balogun e Dest. Da sistemare qualcosa in difesa, sempre violata nelle ultime 7 gare: 10 i gol incassati tra Belgio, Portogallo e Senegal. In questo senso, la sfida con una corazzata come la Germania potrebbe essere un test molto interessante.

Sia Nagelsmann che Pochettino cambieranno qualcosa: Undav, uscito per precauzione dopo la botta presa contro la Finlandia, non dovrebbe essere del match. Dall’altro lato, l’ex allenatore di Tottenham, PSG e Chelsea deve decidere se confermare la difesa a tre oppure tornare a quattro dietro.

Come vedere USA-Germania in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra USA e Germania, in programma sabato alle 20:30 al Soldier Field di Chicago, negli USA, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Il segno Gol ha tutta l’aria di essere una giocata caldissima e supportata dai numeri. Gli USA, spinti dal pubblico di casa, difficilmente resteranno a secco potendo contare su elementi rapidi che possono far male alla linea alta di Nagelsmann. Al contempo, la fase offensiva della Germania è talmente fluida e letale che ipotizzare un clean sheet statunitense rasenta l’utopia. Se la quota del Gol vi sembra prudente, l’Over 2.5 è il suo naturale e remunerativo proseguimento. Entrambe le selezioni giocano un calcio moderno, verticale e votato al pressing offensivo. I carichi di lavoro premondiali allenteranno le marcature nella ripresa, regalando praterie per i rispettivi tiratori.

Le probabili formazioni di USA-Germania

USA (3-4-3): Turner; Freeman, Ream, McKenzie; Dest, McKennie, Adams, Robinson; Reyna, Pepi, Pulisic.

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Schotterbeck, Brown; Goretzka, Pavlovic; Karl, Wirtz, Leweling; Woltemade.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2