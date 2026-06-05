Pronostico Svizzera-Australia: ultimo test con un giallo in attacco

Svizzera-Australia è un’amichevole e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Si avvicina l’esordio mondiale sia per la Svizzera che per l’Australia, entrambe già atterrate in Nordamerica e pronte ad affrontarsi in quello che sarà l’ultimo test prima che si cominci a fare sul serio. La Nati debutterà tra una settimana contro il Qatar a Santa Clara, in California. I Socceroos invece se la vedranno con la Turchia di Vincenzo Montella a Vancouver, in Canada.

Gli elvetici sono i favoriti per il primo posto nel gruppo B. Oltre ai padroni di casa del Canada, ci sono pure i mediorientali e la Bosnia. Nessuno sembra poter insidiare la rappresentativa guidata da Murat Yakin, che ormai ha maturato una certa esperienza nelle manifestazioni internazionali ed anche stavolta punta ad interpretare il ruolo della mina vagante (l’obiettivo è superare gli ottavi di finale, mai oltrepassati nelle ultime otto partecipazioni).

La Svizzera è reduce dal roboante 4-1 rifilato alla Giordania domenica scorsa. Un match praticamente senza storia, in cui sono andati a segno quattro giocatori diversi, da Embolo a Xhaka, passando per Ndoye e Fassnacht. Per l’Australia, invece, sarebbe già un successo approdare ai sedicesimi: il girone dei Socceroos non è tra quelli di ferro ma sia Turchia che USA partono davanti alla selezione di Tony Popovic, che invece potrebbe giocarsela con il Paraguay. Nel frattempo Ryan e compagni cercheranno di essere più incisivi rispetto alla sfida con il Messico andata in scena nello scorso fine settimana: l’Australia, scesa in campo con un ultradifensivo 5-4-1, ha prodotto troppo poco ed ha finito per perdere di misura (1-0), incassando il quarto KO nelle ultime sei amichevoli.

Yakin contro i Socceroos dovrà fare a meno di Embolo, che è ancora fermo in Europa non avendo ancora ricevuto il visto necessario per raggiungere i compagni negli Stati Uniti.

Come vedere Svizzera-Australia in diretta tv e in streaming

La sfida Svizzera-Australia, in programma sabato alle 21:00 allo Snapdragon Stadium di San Diego, negli USA, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “1+Under 2.5” è quotato a 1.89 su Goldbet e Lottomatica e a 1.92 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

La Svizzera vanta un tasso tecnico e un’esperienza internazionale nettamente superiori rispetto ai rivali, il che rende difficile ipotizzare uno scivolone elvetico a una settimana dal Mondiale. Tuttavia, l’assenza forzata di un punto di riferimento fisico come Embolo e la comprensibile tendenza dei Socceroos a serrare le fila per non concedere imbarcate suggeriscono una gara controllata, con un tetto massimo di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Svizzera-Australia

SVIZZERA (3-4-3): Kobel; Akanji, Elvedi, Rodriguez; Rieder, Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Amdouni, Okafor.

AUSTRALIA (3-5-1-1): Ryan; Circati, Souttar, Herrington; Italiano, Metcalfe, Devlin, Irvine, Bos; Irankunda; Touré.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0