Pronostico Portogallo-Cile: sarà spettacolo nonostante le assenze

Portogallo-Cile è un’amichevole e si gioca sabato alle 19:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Prima amichevole pre-Mondiale per il Portogallo, che debutterà nella rassegna iridata soltanto il prossimo 17 giugno, una settimana dopo la gara inaugurale. Ci sono enormi aspettative intorno alla selezione di Roberto Martinez, tra le più attese in Nordamerica per via di quello che sarà verosimilmente l’ultimo ballo per il quarantunenne Cristiano Ronaldo, ancora adesso il giocatore più rappresentativo dei lusitani. CR7 e compagni attualmente figurano tra le principali favorite secondo i bookmaker. Dietro a Francia, Spagna e Inghilterra ma davanti a rappresentative del calibro di Argentina, Brasile e Germania.
Una decisione che stupisce solo in parte, visto che parliamo di una delle selezioni più assortite, complete e qualitativamente più forti del torneo.
A centrocampo, ad esempio, Martinez può contare sui neocampioni d’Europa Joao Neves e Vitinha, assoluti protagonisti con il PSG, oltre al miglior giocatore della Premier League, Bruno Fernandes. In attacco Cristiano Ronaldo, nonostante l’età, quasi certamente troverà spazio: difficile che il ct si privi della sua atavica fame di vittorie, anche perché per il 5 volte Pallone d’Oro questa è l’ultima opportunità di sollevare la coppa più ambita dopo aver trionfato all’Europeo 2016 e due volte in Nations League. Tra marzo e aprile il Portogallo ha giocato due amichevoli: pareggio a reti bianche con il Messico e vittoria per 2-0 contro gli USA. Al Mondiale dovrebbe superare senza problemi la fase a gironi: Colombia, Uzbekistan e RD del Congo non possono certo fare paura.
La Seleção das Quinas prima di partire per gli Stati Uniti completerà il rodaggio con due selezioni, Cile e Nigeria, che non saranno al Mondiale. I sudamericani sono arrivati ultimi nel girone eliminatorio sudamericano, collezionando solo 11 punti in 18 partite. Dallo scorso settembre alla guida della Roja c’è Nicolas Andres Cordova: nelle amichevoli di marzo valide per le FIFA Series il Cile ha avuto la meglio su Capo Verde (4-2) ma nel match successivo è crollato inspiegabilmente contro la Nuova Zelanda (4-1).
Martinez potrebbe mandare in campo una formazione sperimentale ma comunque competitiva, ovviamente priva dei 4 giocatori del PSG (Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos) che si uniranno al gruppo solo nella giornata di sabato.
Come vedere Portogallo-Cile in diretta tv e in streaming
Portogallo-Cile è in programma sabato alle 19:45 all’Estadio Nacional do Jamor di Lisbona, in Portogallo. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
Il Portogallo arriva a questa sfida con la mente serena ma focalizzata, forte delle buone risposte arrivate nei test primaverili. Il divario tecnico e di motivazioni con il Cile è imbarazzante: i sudamericani sono in piena e dolorosa fase di ricostruzione e la batosta incassata ad aprile contro la Nuova Zelanda ha evidenziato una fase difensiva totalmente allo sbando. Difficilmente la retroguardia cilena riuscirà ad arginare la qualità di palleggio di Bruno Fernandes e la spinta dei trequartisti portoghesi. La selezione di Martinez vorrà regalare spettacolo al proprio pubblico ed iniziare la marcia premondiale con una vittoria convincente. Ipotizziamo una vittoria comoda e rotonda per la Seleção das Quinas, utile a ribadire lo status di pretendente alla Coppa del Mondo e a mandare in archivio il primo test con il morale a mille.
Le probabili formazioni di Portogallo-Cile
PORTOGALLO (4-3-3): José Sá; Dalot, Araújo, Inácio, Cancelo; Bernardo Silva, Samú Costa, Bruno Fernandes; Trincão, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto.
CILE (4-2-3-1): Vigouroux; Lichnovsky, Maripan, Gomez, Suazo; Pizarro, Loyola; Faundez, Osorio, Altamirano; Tapia.
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