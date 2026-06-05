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Pronostico Panama-Bosnia: la striscia arriva a otto

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Panama-Bosnia è un’amichevole internazionale in vista del prossimo Mondiale. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Una valanga di gol nelle ultime due amichevoli disputate per Panama, che si appresta a vivere la seconda esperienza al Mondiale della propria storia (così come la Bosnia). Prima la sconfitta contro il Brasile, poi la vittoria contro la Repubblica Dominicana. Lo stesso comun denominatore: il prendere molte reti e anche farne, a dire il vero.

Pronostico Panama-Bosnia
Pronostico Panama-Bosnia: la striscia arriva a otto (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La Bosnia, invece, dopo aver strappato il pass all’Italia nello spareggio, nella prima amichevole ha pareggiato zero a zero contro la Macedonia e ha piazzato in questo modo il settimo risultato utile di fila (quattro vittorie e tre pareggi) e contro Panama, anche perché il Mondiale è davvero vicino, l’obiettivo è quello di tenere aperta questa striscia. Non dovrebbero avere problemi gli europei, perché parliamo comunque di una nazionale – e lo abbiamo visto sulla nostra pelle – che qualche elemento in grado lì davanti di fare delle giocate decisive esiste, eccome.

Si va, quindi, verso l’ottavo risultato utile di fila per la squadra bosniaca che in questo modo si preparerà al meglio alla fase finale del Mondiale che l’11 giugno avrà inizio. Per Panama il primo target sarebbe quello di non prendere gol, o per meglio dire prenderne qualcuno in meno. E tutti sperano ci possano riuscire. Ma sul risultato finale, oggettivamente, non abbiamo dubbi nonostante la quota sia davvero altissima.

Come vedere Panama-Bosnia in diretta tv e in streaming

Panama-Bosnia, in programma sabato alle 21, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Crediamo che la Bosnia possa riuscire a vincere questa partita con una quota molto alta soprattutto per via delle qualità tecniche che questa squadra ha dentro la rosa. Soprattutto davanti.

Le probabili formazioni di Panama-Bosnia

PANAMA (5-4-1): Samudio; Anderson, Farina, Ramos, Miller, Gutierrez; Yanis, Griffith, Martinez, Rodriguez; Fajardo.
BOSNIA (4-4-2): Zlomislic; Dedic, Katic, Hadzikadunic, Mujakic; Alajbegovic, Gigovic, Tahirovic, Bajraktarevic; Bazdar, Demirovic.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2

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