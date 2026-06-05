Pronostico Capo Verde-Bermuda: terza di fila

Capo Verde-Bermuda è un’amichevole internazionale in vista del prossimo Mondiale. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla
Capo Verde, alla prima storica qualificazione al Mondiale, è una squadra che sogna a occhi aperti. Nessuno si aspettava si potesse arrivare a tanto e quindi sì, l’obiettivo è quello di presentarsi con la testa libera da ogni pensiero in primis e poi magari fare qualche punto.
Intanto la fase di avvicinamento è ottima: Capo Verde infatti arriva a questa amichevole, l’ultima prima del debutto, con una striscia di due vittorie di fila. E contro Bermuda (posizione numero 166 del ranking Mondiale) non è che ci possano essere chissà quali dubbi su come andrà a finire. Anche perché questa seconda squadra nelle ultime otto partite ha perso sette volte – e un pareggio – prendendo una caterva di gol clamorosa. Addirittura, contro Curacao, questa squadra ha perso sette a zero. Insomma, ci pare una sfida in salita da una parte e totalmente in discesa dall’altra. E non abbiamo altro da aggiungere.
Come vedere Capo Verde-Bermuda in diretta tv e in streaming
Capo Verde-Bermuda, in programma sabato alle 22, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Comparazione quote
Al momento per questa amichevole non ci sono quota su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Nemmeno la quota del GOL o NO GOL è disponibile Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
Capo Verde vincerà questa partita e si porterà a casa un risultato importante, la terza vittoria di fila. Bermuda non può nulla.
Le probabili formazioni di Capo Verde-Bermuda
Al momento non sono disponibili le probabili formazioni per questa sfida.
POSSIBILE RISULTATO: 3-0
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