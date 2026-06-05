Pronostico Capo Verde-Bermuda: terza di fila

Capo Verde-Bermuda è un’amichevole internazionale in vista del prossimo Mondiale. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Capo Verde, alla prima storica qualificazione al Mondiale, è una squadra che sogna a occhi aperti. Nessuno si aspettava si potesse arrivare a tanto e quindi sì, l’obiettivo è quello di presentarsi con la testa libera da ogni pensiero in primis e poi magari fare qualche punto.

Intanto la fase di avvicinamento è ottima: Capo Verde infatti arriva a questa amichevole, l’ultima prima del debutto, con una striscia di due vittorie di fila. E contro Bermuda (posizione numero 166 del ranking Mondiale) non è che ci possano essere chissà quali dubbi su come andrà a finire. Anche perché questa seconda squadra nelle ultime otto partite ha perso sette volte – e un pareggio – prendendo una caterva di gol clamorosa. Addirittura, contro Curacao, questa squadra ha perso sette a zero. Insomma, ci pare una sfida in salita da una parte e totalmente in discesa dall’altra. E non abbiamo altro da aggiungere.

Come vedere Capo Verde-Bermuda in diretta tv e in streaming

Capo Verde-Bermuda, in programma sabato alle 22, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote Al momento per questa amichevole non ci sono quota su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Nemmeno la quota del GOL o NO GOL è disponibile Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Capo Verde vincerà questa partita e si porterà a casa un risultato importante, la terza vittoria di fila. Bermuda non può nulla. Le probabili formazioni di Capo Verde-Bermuda Al momento non sono disponibili le probabili formazioni per questa sfida. POSSIBILE RISULTATO: 3-0