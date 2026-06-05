Pronostico Brasile-Egitto: quella porta è stregata da sette mesi

Brasile-Egitto è un’amichevole e si gioca nella notte tra sabato e domenica alle 00:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

A una settimana esatta dall’esordio con il Marocco in New Jersey, il Brasile di Carlo Ancelotti scende in campo per la seconda volta in sette giorni per affrontare l’Egitto nell’ultimo test di avvicinamento al Mondiale. La precedente amichevole contro Panama è terminata in goleada: la Seleçao ha strapazzato 6-2 i centramericani mandando in gol sei giocatori diversi (Vinicius, Casemiro, Rayan, Paquetà, Igor Thiago, Danilo Oliveira) ma mancando l’appuntamento con quello che sarebbe stato il primo clean sheet del 2026. La porta, infatti, non rimane inviolata dallo scorso novembre.

Inutile ribadire che su Ancelotti gravitano enormi aspettative. Primo ct non brasiliano alla guida del Brasile, l’ex condottiero del Real Madrid, uno dei più vincenti di sempre a livello di club, è chiamato a riportare la Seleçao sul tetto del mondo ventiquattro anni dopo conquistando la sesta Coppa del Mondo nella storia di questa selezione, che continua a non avere eguali a livello di vittorie nella manifestazione più importante del pianeta.

Contro l’Egitto Neymar rimarrà sicuramente di nuovo ai box: l’infortunio al polpaccio con ogni probabilità impedirà all’ex Barça e PSG di giocare il primo match con il Marocco. Nel frattempo, hanno raggiunto il gruppo i reduci dalla finale di Champions League (Marquinhos, Gabriel e Martinelli) e Ancelotti potrebbe concedergli qualche minuto. Previsti in ogni caso numerosi cambi rispetto al match con Panama, in cui il ct ha utilizzato ben 22 giocatori diversi.

L’Egitto nella scorsa settimana ha disputato una prima amichevole con la Russia, battuta 1-0 grazie a una rete di Ziko. Si è trattato del quarto clean sheet consecutivo per i Faraoni, guidati dal ct Hossam Hassan. Stavolta Salah – l’ormai ex Liverpool è al suo ultimo ballo con la nazionale – partirà dal 1′ accanto a Marmoush e dalla panchina anche il giovane Abdelkarim, 18enne attaccante del Barcellona B.

Come vedere Brasile-Egitto in diretta tv e in streaming

Brasile-Egitto, in programma nella notte tra sabato e domenica alle 00:00 all’Huntington Bank Field di Cleveland, negli USA, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Nonostante il Brasile parta inevitabilmente favorito per via dell’immenso tasso tecnico, la quota che vede entrambe le squadre a segno è una perla da non lasciarsi sfuggire. La Seleçao spingerà forte e quasi certamente troverà la via del gol, ma le amnesie difensive dei brasiliani nel 2026, unite alla presenza ravvicinata di un fuoriclasse famelico come Salah, spalancano le porte alla rete egiziana. La combo 1X+Over 2.5 è una giocata solida che fotografa perfettamente l’andamento recente dei match del Brasile targato Ancelotti. I verdeoro difficilmente perderanno l’ultimo collaudo prima del Marocco, ma i ritmi alti e la spensieratezza tipica di queste passerelle di giugno garantiscono una sfida da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Brasile-Egitto

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Wesley, Marquinhos, Leo Pereira, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Raphinha, Paquetà, Vinicius Jr.; Igor Thiago.

EGITTO (4-2-3-1): El Shenawy; Hany, Fathy, Ibrahim, Fotouh; Lasheen, Ateya; Salah, Ashour, Trezeguet; Marmoush.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1