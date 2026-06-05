Pronostico Bolivia-Scozia: non riescono proprio a pareggiare

Bolivia-Scozia è un’amichevole internazionale in vista del prossimo Mondiale. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

La Bolivia non ha pensieri imminenti, visto che non è riuscita – perdendo la finale contro l’Iraq – a qualificarsi alla fase finale del Mondiale. A differenza della Scozia – che ha perso Gilmour nell’amichevole della scorsa settimana vinta – e che si appresta, 28 anni dopo, a disputare una fase finale di un Mondiale. Una bella soddisfazione.

Che il calcio scozzese sia cresciuto in maniera importante lo sappiamo tutti e lo vediamo tutti, anche perché ci sono molti uomini in giro per l’Europa che riescono a fare la differenza. Mentre la Bolivia ormai è nel limbo da decenne e non riesce in nessun modo a togliersi quella sensazione di “vorrei ma non posso“. Non si sono mai affrontate queste due squadre nel corso della loro storia, un primo incrocio insomma anche se, non avendo dei punti di riferimento precedenti, per le qualità che scenderanno in campo non abbiamo dubbi a dire chi, secondo noi, sarà la squadra favorita.

La Scozia, inoltre, non ha proprio la voglia di sentire parlare di pareggio quando si vedono i risultati: sono otto le partite senza X degli scozzesi e saranno nove alla fine di sabato.

Come vedere Bolivia-Scozia in diretta tv e in streaming

Bolivia-Scozia, in programma sabato alle 22, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria della Scozia è quotata 1.38 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.75 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Scozia vincente e pronta al Mondiale. Bolivia sconfitta come l’ultima uscita che è costata, appunto, la partecipazione a questa fase finale. Insomma, ci pare tutto indirizzato. Le probabili formazioni di Bolivia-Scozia BOLIVIA (4-3-3): Viscarra; Macazaga, Torrez, Haquin, Fernandez; Tome, E. Vaca, Melgar; Terceros, Centella, Nacif.

SCOZIA (4-4-2): Gunn; Patterson, Hendry, McKenna, Tierney; Gannon-Doak, McLean, McTominay, Curtis; Shankland, Adams. POSSIBILE RISULTATO: 0-2