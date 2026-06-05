Pronostico Belgio-Tunisia: Garcia tiene tutti sul pezzo

Belgio-Tunisia è un’amichevole e si gioca sabato alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La celebre generazione d’oro del Belgio avrà pure perso diversi “treni” ma non si è esaurita ancora del tutto. E i Diavoli Rossi hanno tutte le carte in regola per arrivare più lontano possibile nel Mondiale nordamericano: Rudi Garcia davanti può contare su gente come Lukaku, De Bruyne, Doku, Saelemaekers, De Ketelaere, insomma un mix di esperienza e qualità che poche selezioni vantano in questo momento storico.

E l’ex allenatore di Roma e Napoli pare abbia pure trovato il modo di far brillare offensivamente una rappresentativa che nell’ultimo decennio ha sempre toppato quando bisognava tirare fuori gli artigli, collezionando pure qualche flop clamoroso come l’eliminazione patita a Qatar 2022 dopo la fase a gironi.

Il Belgio, considerando sia amichevoli che match ufficiali, è imbattuto da ben 12 partite. E martedì scorso è arrivato uno squillo niente male: successo per 2-0 contro la Croazia di Modric a Fiume, firmato Tielemans e Lukaku. Una prestazione incoraggiante che ha confermato l’ottimo stato di salute dei Diavoli Rossi, sempre a segno nelle ultime sei gare, parziale in cui hanno realizzato 20 gol totali. Garcia vuole chiudere in bellezza prima dell’esordio mondiale con l’Egitto: a Bruxelles lo attende la Tunisia, che debutterà in Messico, a Monterrey, tra poco più di una settimana contro la Svezia (nordafricani inseriti nel gruppo F insieme agli scandinavi, all’Olanda e al Giappone). Gli uomini di Sabri Lamouchi hanni già disputato la prima amichevole pre-Mondiale ed è finita con un KO di misura contro l’Austria (1-0).

Come vedere Belgio-Tunisia in diretta tv e in streaming

Belgio-Tunisia è in programma sabato alle 15:00 allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, in Belgio. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Non sembra in discussione la vittoria del Belgio, spinto dalla necessità di presentarsi al Mondiale con il morale alle stelle. Tuttavia, l’organizzazione difensiva della Tunisia (un solo gol subito nelle ultime tre amichevoli) e la vicinanza del debutto iridato suggeriscono un successo solido ma senza goleade esagerate: il numero delle reti complessive sarà verosimilmente compreso tra 2 e 4. Un segno da abbinare ovviamente al successo dei Diavoli Rossi.

Le probabili formazioni di Belgio-Tunisia

BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Meunier, Mechele, Theate, De Cuyper; Witsel, Rankin; Lukebakio, Vanaken, Moreira; Lukaku.

TUNISIA (4-3-2-1): Chamakh; Valery, Talbi, Rekik, Abdi; Skhiri, Belhadj Mahmoud, Khedira; Ben Slimane, Gharbi; Chaouat.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0