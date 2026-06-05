Pronostico Argentina-Honduras: subito due assenze pesanti per Scaloni

Argentina-Honduras è un’amichevole e si gioca nella notte tra sabato e domenica alle 02:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Due i test di preparazione, tra Texas e Alabama, che sosterrà l’Argentina campione del mondo in carica prima dell’esordio mondiale con l’Algeria. Si parte dall’amichevole con l’Honduras, che andrà in scena al Kyle Field di College Station, e si proseguirà nella prossima settimana ad Auburn contro l’Islanda. La Selección continua a mantenere un “basso profilo”, affrontando esclusivamente rappresentative di terza o addirittura quarta fascia. Una politica che va ormai avanti da mesi e che ha suscitato qualche perplessità, anche se a quanto pare i motivi sono prettamente economici.

Dalla trionfale finale di Qatar 2022 contro la Francia, infatti, l’Albiceleste non ha più sfidato selezioni UEFA: la famigerata Finalissima con i campioni d’Europa della Spagna, che in origine si sarebbe dovuta giocare tra marzo e aprile scorsi, è stata annullata ufficialmente per via della guerra in Medio Oriente (la sede era Doha, in Qatar), sebbene le due federazioni non si siano messe d’accordo per disputarla altrove. Nel frattempo gli uomini di Lionel Scaloni hanno rifilato cinque gol allo Zambia (5-0) e si sono imposti di misura sulla Mauritania (2-1). Ora l’amichevole con l’Honduras, sessantaseiesimo nel ranking FIFA, che non prenderà parte alla rassegna iridata.

Il pubblico di College Station non vedrà all’opera il giocatore più atteso, Leo Messi: a causa di un affaticamento muscolare la Pulce ha saltato i primi allenamenti pre-Mondiale e non sarà a disposizione neppure nel test con i centramericani. Assente anche il “Dibu” Martinez, altro grande protagonista della cavalcata del 2022, alle prese con un infortunio al dito: a difendere i pali toccherà a Rulli.

L’Honduras ha disputato l’ultima amichevole lo scorso marzo: 2-2 con il Perù. Il ct spagnolo Jose Francisco Molina ha il duro compito di ricostruire dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Decisivo il pareggio a reti bianche con la Costa Rica di novembre 2025, che ha impedito alla Bicolor di staccare il pass per gli spareggi interzona.

Come vedere Argentina-Honduras in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Argentina e Honduras, in programma nella notte tra sabato e domenica alle 02:00 al Kyle Field di di College Station, negli USA, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

L’Argentina, pur senza la magia di Messi, ha una profondità di rosa davvero spaventosa e giocatori desiderosi di mettersi in mostra per scalare le gerarchie in vista dell’esordio con l’Algeria. Ci aspettiamo una vittoria netta da parte dei campioni in carica all’interno di una finestra che va dai 2 ai 4 gol complessivi. L’Honduras fatica storicamente a costruire trame offensive pulite contro le big mondiali e, privato del ritmo partita da marzo, potrebbe trovare la difesa dell’Albiceleste del tutto impenetrabile.

Le probabili formazioni di Argentina-Honduras

ARGENTINA (4-3-3): Rulli; Molina, Lisandro Martinez, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez; Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Giuliano Simeone.

HONDURAS (4-4-2): Menjivar; Maldonado, Rosales, Vega, Melendez; Edwin Rodriguez, Arriaga, Jorge Alvarez, David Ruiz; Palma, Rivas.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0