Pronostico Ungheria-Finlandia: finisce come sempre

Ungheria-Finlandia o è un’amichevole internazionale. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Ungheria e Finlandia sono due nazionali che guarderanno il Mondiale. Sì, nessuna delle due è riuscita a centrare la qualificazione e soprattutto per gli ungheresi, che avevano iniziato un ottimo percorso di crescita con Marco Rossi in panchina, è stato un peccato. Ma si deve ripartire in qualche modo. Anche perché non è che c’è altra possibilità.

L’amichevole contro la Finlandia vede oggettivamente una squadra favorita. Anche perché gli ospiti nel corso degli anni sono rimasti quasi fermi al palo, senza nessuna possibilità – anche per via della mancanza di elementi importanti – di riuscire ad alzare il livello delle proprie prestazioni. Niente da fare per la Finlandia che di giovani talenti non ne riesce a trovare mentre l’Ungheria, qualche uomo davvero importante ce l’ha in rosa. E ricordiamo tutti inoltre com’è mancata la qualificazione al Mondiale, con un gol preso in pieno recupero che ha tagliato le gambe.

Insomma, c’è anche – fin quando possibile – una mezza voglia di rivincita o per meglio dire di dimenticare quello che è successo contro la Scozia. Inimmaginabile, senza dubbio. E per questo ancora più doloroso. Gli ultimi quattro scontri diretti sono finiti con una sola squadra a segno, e con l’Ungheria vincente in tre occasioni. Diciamo che i precedenti in questo caso ci aiutano e anche molto. Non dovrebbe essere molto diverso il finale dell’amichevole di venerdì.

Come vedere Ungheria-Finlandia in diretta tv e in streaming

Ungheria-Finlandia, in programma venerdì alle 19:45, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria dell’Ungheria è quotata 1.55 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.70 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Dovrebbe riuscire a portare a casa la vittoria l’Ungheria, in una gara con una sola squadra a segno così come dai precedenti degli ultimi anni. Le probabili formazioni di Ungheria-Finlandia UNGHERIA (4-3-3): Pecsi; R. Sallai, Orban, Dardai, Kerkez; Szoboszlai, A. Toth, Schafer; Redzic, Vargas, Schon.

FINLANDIA (4-4-2): Hradecky; Alho, Koski, Miettinen, Mahuta; Pyyhtia, Peltola, Suhonen; Antman, Pohjanpalo, Lod. POSSIBILE RISULTATO: 2-0