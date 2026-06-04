Pronostico Ungheria-Finlandia: finisce come sempre

Ungheria-Finlandia o è un’amichevole internazionale. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla
Ungheria e Finlandia sono due nazionali che guarderanno il Mondiale. Sì, nessuna delle due è riuscita a centrare la qualificazione e soprattutto per gli ungheresi, che avevano iniziato un ottimo percorso di crescita con Marco Rossi in panchina, è stato un peccato. Ma si deve ripartire in qualche modo. Anche perché non è che c’è altra possibilità.
L’amichevole contro la Finlandia vede oggettivamente una squadra favorita. Anche perché gli ospiti nel corso degli anni sono rimasti quasi fermi al palo, senza nessuna possibilità – anche per via della mancanza di elementi importanti – di riuscire ad alzare il livello delle proprie prestazioni. Niente da fare per la Finlandia che di giovani talenti non ne riesce a trovare mentre l’Ungheria, qualche uomo davvero importante ce l’ha in rosa. E ricordiamo tutti inoltre com’è mancata la qualificazione al Mondiale, con un gol preso in pieno recupero che ha tagliato le gambe.
Insomma, c’è anche – fin quando possibile – una mezza voglia di rivincita o per meglio dire di dimenticare quello che è successo contro la Scozia. Inimmaginabile, senza dubbio. E per questo ancora più doloroso. Gli ultimi quattro scontri diretti sono finiti con una sola squadra a segno, e con l’Ungheria vincente in tre occasioni. Diciamo che i precedenti in questo caso ci aiutano e anche molto. Non dovrebbe essere molto diverso il finale dell’amichevole di venerdì.
Come vedere Ungheria-Finlandia in diretta tv e in streaming
Ungheria-Finlandia, in programma venerdì alle 19:45, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Il pronostico
Dovrebbe riuscire a portare a casa la vittoria l’Ungheria, in una gara con una sola squadra a segno così come dai precedenti degli ultimi anni.
Le probabili formazioni di Ungheria-Finlandia
UNGHERIA (4-3-3): Pecsi; R. Sallai, Orban, Dardai, Kerkez; Szoboszlai, A. Toth, Schafer; Redzic, Vargas, Schon.
FINLANDIA (4-4-2): Hradecky; Alho, Koski, Miettinen, Mahuta; Pyyhtia, Peltola, Suhonen; Antman, Pohjanpalo, Lod.
POSSIBILE RISULTATO: 2-0
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