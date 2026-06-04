Pronostico Slovacchia-Montenegro: la striscia continua

Slovacchia-Montenegro è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Nessuna delle due è riuscita a qualificarsi ai Mondiali. Slovacchia e Montenegro non vedono l’ora di andare in vacanza ma devono giocare questa amichevole che di valore ha poco. E infatti, secondo le previsioni della vigilia, saranno molti i cambi per i due commissari tecnici.

Partiamo da un fatto lampante: la Slovacchia nel ranking Fifa occupa la posizione numero 48 mentre il Montenegro in questo momento è al posto 81. Un abisso, perché in mezzo tra le altre cose ci sono delle nazionali che tutto sono tranne che importanti. Non basta ovviamente questo per riuscire a dare un pronostico onesto, ci sono tante varianti. Ma è senza dubbio un fattore che vuoi o non vuoi può fare la differenza nell’arco dei 90minuti.

Esistono solamente due precedenti tra queste due squadre: e una volta ha vinto la Slovacchia e una volta è finita in pareggio. Non crediamo possa succedere la stessa cosa anche nel match in programma venerdì, ma siamo sicuri, invece, che la Slovacchia manterrà la propria imbattibilità contro questa squadra. Quindi è evidente che abbiamo una favorita. Inoltre, l’amichevole – anche se ce sono state poche così in questo ultimo periodo – potrebbe sicuramente aiutare lo spettacolo.

Come vedere Slovacchia-Montenegro in diretta tv e in streaming

Slovacchia-Montenegro, in programma venerdì alle 18:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria della Slovacchia è quotata 1.60 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 2.00 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico La Slovacchia piazzerà sicuramente il terzo risultato utile di fila contro il Montenegro e su questo non pensiamo ci possano essere dubbi. L’amichevole, inoltre, come spiegato prima, potrebbe aiutare lo spettacolo e quindi si potrebbe anche vedere una partita con almeno un gol per squadra e di conseguenza con almeno tre reti complessive. Quindi sì, almeno tre reti. Le probabili formazioni di Slovacchia-Montenegro SLOVACCHIA (4-3-3): Takac; Pavek, Valjent, Satka, Obert; Duda, Bero, Benes; Suslov, Bozenik, Haraslin.

MONTENEGRO (4-4-2): Petkovic; Roganovic, Vujacic, Rubezic, Raznatovic; Brnovic, Vukotic, Bulatovic, Camaj; Kostic, Osmajic. POSSIBILE RISULTATO: 2-1