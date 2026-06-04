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Pronostico Portorico-Arabia Saudita: alla ricerca della vittoria perduta

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Portorico-Arabia Saudita è un’amichevole e si gioca nella notte tra venerdì e sabato all’01:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Domenica scorsa l’Arabia Saudita ha rimediato un’altra sconfitta, la quarta consecutiva considerando pure il KO di dicembre contro la Giordania in Arab Cup. I Figli del Deserto si sono arresi 2-1 all’Ecuador nell’amichevole giocata in New Jersey, ad Harrison: il cinismo e la maggiore esperienza dei sudamericani sono stati determinanti contro una selezione che continua a deludere dal punto di vista realizzativo e che è stata capace di segnare solo 2 reti nelle ultime quattro partite. Un bel grattacapo per il ct Georgios Donis, in carica da neanche due mesi dopo il clamoroso divorzio dall’allenatore francese Hervé Renard.

Donis
Pronostico Portorico-Arabia Saudita: alla ricerca della vittoria perduta (Instagram) – Ilveggente.it

Non sono poche, dunque, le perplessità sull’Arabia Saudita, che nel gruppo H dovrà fare un’impresa per qualificarsi ai sedicesimi: in questo raggruppamento, infatti, c’è la Spagna, favoritissima per la vittoria finale, ma anche l’Uruguay del “Loco” Bielsa e la matricola Capo Verde.

Le aspettative, poi, stavolta sono decisamente più alte, visti i progressi che ha fatto negli ultimi anni il massimo campionato saudita grazie all’arrivo di numerosi campioni dall’Europa, pagati a peso d’oro dai club più ricchi e importanti della Saudi Pro League. Donis, insomma, pretende una netta inversione di tendenza a pochi giorni dall’esordio con la Celeste: da non sbagliare l’amichevole con Portorico che andrà in scena ad Austin, in Texas. I portoricani a marzo sono stati impegnati con Guam e Isole Vergini Americane nei match validi per le FIFA Series ed hanni vinto in entrambe le occasioni (4-0 e 0-2). L’ultimo test con una selezione di livello risale però allo scorso novembre, quando vennero strapazzati 6-0 dall’Argentina campione del mondo in carica.

Come vedere Portorico-Arabia Saudita in diretta tv e in streaming

Antonetti
Pronostico Portorico-Arabia Saudita: alla ricerca della vittoria perduta (Instagram) – Ilveggente.it

L’amichevole tra Portorico e Arabia Saudita, in programma nella notte tra venerdì e sabato all’01:00 al Q2 Stadium di Austin, negli USA, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Il divario tecnico rimane netto a favore dei sauditi, che non possono permettersi di approcciare il Mondiale con la quinta sconfitta di fila consecutiva sul groppone. La voglia dei ragazzi di Donis di mettersi in mostra e scacciare i fantasmi della gestione Renard farà la differenza. Ci aspettiamo un successo solido ma senza esagerazioni tennistiche, all’interno di una finestra ideale di 2-4 reti totali.

Le probabili formazioni di Portorico-Arabia Saudita

PORTORICO (4-3-3): Cutler; Paris, Cardona, Calderon, Echeverria; Angking, Ydrach, de Leon; W. Rivera, Antonetti, R. Rivera.
ARABIA SAUDITA (4-4-2): Al-Owais; Boushal, Al-Amri, Altambakti, Al-Harbi; Al-Shamat, Kanno, Al-Khaibari, Al-Dawsari; Al-Buraikan, Al Juwayr.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2
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