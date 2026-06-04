Pronostico Portorico-Arabia Saudita: alla ricerca della vittoria perduta

Portorico-Arabia Saudita è un’amichevole e si gioca nella notte tra venerdì e sabato all’01:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Domenica scorsa l’Arabia Saudita ha rimediato un’altra sconfitta, la quarta consecutiva considerando pure il KO di dicembre contro la Giordania in Arab Cup. I Figli del Deserto si sono arresi 2-1 all’Ecuador nell’amichevole giocata in New Jersey, ad Harrison: il cinismo e la maggiore esperienza dei sudamericani sono stati determinanti contro una selezione che continua a deludere dal punto di vista realizzativo e che è stata capace di segnare solo 2 reti nelle ultime quattro partite. Un bel grattacapo per il ct Georgios Donis, in carica da neanche due mesi dopo il clamoroso divorzio dall’allenatore francese Hervé Renard.
Non sono poche, dunque, le perplessità sull’Arabia Saudita, che nel gruppo H dovrà fare un’impresa per qualificarsi ai sedicesimi: in questo raggruppamento, infatti, c’è la Spagna, favoritissima per la vittoria finale, ma anche l’Uruguay del “Loco” Bielsa e la matricola Capo Verde.
Le aspettative, poi, stavolta sono decisamente più alte, visti i progressi che ha fatto negli ultimi anni il massimo campionato saudita grazie all’arrivo di numerosi campioni dall’Europa, pagati a peso d’oro dai club più ricchi e importanti della Saudi Pro League. Donis, insomma, pretende una netta inversione di tendenza a pochi giorni dall’esordio con la Celeste: da non sbagliare l’amichevole con Portorico che andrà in scena ad Austin, in Texas. I portoricani a marzo sono stati impegnati con Guam e Isole Vergini Americane nei match validi per le FIFA Series ed hanni vinto in entrambe le occasioni (4-0 e 0-2). L’ultimo test con una selezione di livello risale però allo scorso novembre, quando vennero strapazzati 6-0 dall’Argentina campione del mondo in carica.
Come vedere Portorico-Arabia Saudita in diretta tv e in streaming
L’amichevole tra Portorico e Arabia Saudita, in programma nella notte tra venerdì e sabato all’01:00 al Q2 Stadium di Austin, negli USA, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.
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Il pronostico
Il divario tecnico rimane netto a favore dei sauditi, che non possono permettersi di approcciare il Mondiale con la quinta sconfitta di fila consecutiva sul groppone. La voglia dei ragazzi di Donis di mettersi in mostra e scacciare i fantasmi della gestione Renard farà la differenza. Ci aspettiamo un successo solido ma senza esagerazioni tennistiche, all’interno di una finestra ideale di 2-4 reti totali.
Le probabili formazioni di Portorico-Arabia Saudita
PORTORICO (4-3-3): Cutler; Paris, Cardona, Calderon, Echeverria; Angking, Ydrach, de Leon; W. Rivera, Antonetti, R. Rivera.
ARABIA SAUDITA (4-4-2): Al-Owais; Boushal, Al-Amri, Altambakti, Al-Harbi; Al-Shamat, Kanno, Al-Khaibari, Al-Dawsari; Al-Buraikan, Al Juwayr.
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