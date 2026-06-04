Pronostico Paraguay-Nicaragua: stavolta il muro non regge

Paraguay-Nicaragua è un’amichevole e si gioca nella notte tra venerdì e sabato alle 00:15 (ora italiana): notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Tra una settimana il Paraguay riassaporerà l’ebbrezza di giocare un campionato del mondo dopo aver mancato la qualificazione per tre volte di seguito (è assente dal 2010). L’Albirroja debutterà contro i padroni di casa degli USA a Inglewood, in California, mentre nelle due gare successive dovrà vedersela con la Turchia di Vincenzo Montella e con l’Australia. Senza big nei paraggi, il pass per la fase ad eliminazione diretta è un obiettivo tutt’altro che irraggiungibile per una selezione che ha chiuso sesta nel girone eliminatorio sudamericano, con gli stessi punti del Brasile (28 in 18 partite).
Gli uomini di Gustavo Alfaro nell’ultima amichevole prima del debutto ospiteranno il Nicaragua ad Asuncion: il commissario tecnico pretenderà maggiore attenzione e incisività rispetto al test match di domenica scorsa contro il Marocco, con i campioni d’Africa che hanno avuto la meglio 2-1.
Partita comunque ben interpretata dal Paraguay, che nonostante le scarse percentuali di possesso palla ha costruito più occasioni rispetto ai nordafricani, più cinici dell’Albirroja. Alfaro, intanto, ne avrà approfittato per sciogliere gli ultimi dubbi relativi alle convocazioni. A distanza di ventiquattr’ore dalla sfida con il Marocco, il ct ha annunciato la lista definitiva: tra gli attaccanti ci sono sia Almiron, ex Newcastle oggi all’Atlanta United in MLS, ed Enciso, reduce da una buona stagione allo Strasburgo in Ligue 1. L’unico rappresentante della nostra Serie A è Sanabria, che al Mondiale spera riscattare l’annata in chiaroscuro a Cremona, conclusasi con la retrocessione in B.
Niente Mondiale invece per il Nicaragua, che una settimana fa ha eretto un vero e proprio muro davanti al Sudafrica, strappando un pareggio miracoloso (0-0) malgrado il 14% del possesso palla e gli zero tiri in porta.
Come vedere Paraguay-Nicaragua in diretta tv e in streaming
L’amichevole tra Paraguay e Nicaragua, in programma nella notte tra venerdì e sabato alle 00:15 all’Estadio Defensores del Chaco di Asuncion, in Paraguay, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.
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Il pronostico
Il divario tecnico tra le due selezioni è abissale. Il Paraguay non può permettersi passi falsi davanti ai propri tifosi a pochi giorni dal Mondiale. La combinazione con la porta inviolata dei padroni di casa è quasi d’obbligo, data l’evidente sterilità offensiva del Nicaragua. Difficilmente assisteremo a una goleada esagerata: un successo paraguaiano con un massimo di tre gol complessivi è un’ottima opzione per la lavagna.
Le probabili formazioni di Paraguay-Nicaragua
PARAGUAY (4-4-2): Gill; Caceres, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso; Diego Gomez, Bobadilla, Ojeda, Almiron; Avalos, Enciso.
NICARAGUA (5-4-1): Pineda; Cole, Gutierrez, Martinez, Cano, Sait; Moncada, Coronel, Montes, Orozco; Garcia.
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