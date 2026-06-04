Pronostico Haiti-Perù: terzo di fila per il sogno Mondiale

Haiti-Perù è un’amichevole internazionale in vista del prossimo Mondiale. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla
Haiti qualificato al Mondiale e il Perù no. Il mondo alla rovescia oseremmo dire perché pare proprio così. Sì, per la prima volta nella propria storia, come sappiamo, gli haitiani hanno centrato una storica qualificazione. E si vogliono godere il momento.
Ci sono le motivazioni oggettive che faranno la differenza in questo match, perché parliamo appunto di una squadra che vuole a tutti i costi cercare almeno di fare qualche punto al Mondiale e di un’altra che, dal proprio canto, non vede l’ora di andare in vacanza. In campo, insomma, scenderanno due nazionali che hanno diversi pensieri e non possiamo non mettere in risalto anche quello che è il momento di Haiti che viene da due risultati utili di fila e che viene dalla vittoria clamorosa per quattro a zero contro la Nuova Zelanda.
Il Perù invece, per questi mesi, sembra aver tirato i remi in barca. Parliamo di una nazionale che non avendo centrato la qualificazione al Mondiale non ha nulla da dire. E infatti contro l’Honduras – una squadra nettamente inferiore almeno sulla carta – ha pareggiato. E questo ci porta a dire, nonostante ci sia una quota altissima per la vittoria, che Haiti possa essere la squadra favorita.
Come vedere Haiti-Perù in diretta tv e in streaming
Haiti-Perù, in programma sabato alle 02:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Comparazione quote
La vittoria di Haiti è quotata 2.85 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.78 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
Haiti favorito in questa partita che dovrebbe anche, tra le altre cose, regalare meno di tre reti complessive. La quota è altissima ed è sicuramente da sfruttare.
Le probabili formazioni di Haiti-Perù
HAITI (4-2-3-1): Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Experience; Jean Jacques, Simon; Etienne Jr, Bellegarde, Providence; Nazon.
PERU’ (4-2-3-1): Gallese; Sonne, Garces, Barco, Lopez; Yotun, Noriega; Carrillo, Soyer, Cabrera; Ugarriza.
POSSIBILE RISULTATO: 1-0
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