Pronostico Canada-Irlanda: arriva l’ottavo risultato utile di fila

Canada-Irlanda è un’amichevole e si gioca nella notte tra venerdì e sabato all’01:30 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
L’amichevole con l’Irlanda, per il Canada, sarà l’ultima tappa di avvicinamento al Mondiale casalingo, che i Canucks si apprestano ad ospitare insieme a USA e Messico. Guidati dallo statunitense Jesse Marsch, ex allenatore di Lipsia e Leeds, David e compagni cercheranno di qualificarsi per la prima volta nella loro storia alla fase a eliminazione diretta. Nelle uniche due partecipazioni (1986 e 2022) sono sempre usciti al termine della fase a gironi.
Un tabù che stavolta può essere sfatato: nel girone del Canada, quello B, non si scorgono corazzate. La Svizzera è la favorita numero uno per il primo posto ma con Qatar e Bosnia in nordamericani danno l’impressione di poter competere senza problemi.
Martedì scorso, nel penultimo test, gli uomini di Marsch si sono imposti con un perentorio 2-0 sull’Uzbekistan di Fabio Cannavaro: decisivi i gol di Osorio e Nelson, entrambi segnati nella ripresa. Si è trattato del settimo risultato utile per un Canada che è imbattuto da ottobre 2025: dalla sconfitta con l’Australia, i Canucks hanno fatto registrare tre vittorie e quattro pareggi, sempre in gare amichevoli. L’ultimo match ufficiale risale allo scorso giugno, quando il Canada venne eliminato dal Guatemala ai quarti di finale della Concacaf Gold Cup.
Irlanda imbattuta nelle ultime tre amichevoli
L’Irlanda, invece, non prenderà parte alla rassegna iridata che sta per aprire i battenti ed in questa partita dovrà accontentarsi di fare da sparring partner per i canadesi a Montreal.
I Boys in Green lo scorso marzo sono stati eliminati nel primo turno dei playoff, arrendendosi ai rigori alla Repubblica Ceca dopo un effervescente 2-2. Da allora la truppa guidata dall’islandese Heimir Hallgrimsson ha disputato tre amichevoli: pareggio a reti bianche con la Macedonia del Nord, vittoria roboante su Grenada (5-0) e successo di misura contro il Qatar (1-0), trafitto una settimana fa da un gol di Collins.
Come vedere Canada-Irlanda in diretta tv e in streaming
L’amichevole tra Canada e Irlanda, in programma nella notte tra venerdì e sabato all’01:30 al Saputo Stadium di Montreal, in Canada, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.
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Il pronostico
Il Canada arriva a questa passerella finale forte di un’invidiabile striscia di sette risultati utili consecutivi e galvanizzato dal solido 2-0 rifilato pochi giorni fa all’Uzbekistan. L’Irlanda, però, non ha alcuna intenzione di fare la vittima sacrificale. I Boys in Green sono imbattuti nelle tre amichevoli post-playoff, non hanno mai subito reti in questo parziale (0-0 con la Macedonia, 5-0 a Grenada e 1-0 sul Qatar) e testeranno severamente la tenuta atletica e la pazienza della manovra canadese. Davanti al proprio pubblico e con l’entusiasmo della rassegna iridata alle porte, difficilmente i Canucks falliranno l’appuntamento con un risultato positivo. Tuttavia, l’organizzazione difensiva impressa dall’islandese Hallgrímsson all’Irlanda e la comprensibile prudenza dei nordamericani (che baderanno a evitare infortuni drammatici a ridosso del debutto) suggeriscono una gara bloccata, con un massimo di tre gol totali.
Le probabili formazioni di Canada-Irlanda
CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Koné, Millar; David, Larin.
IRLANDA (3-4-2-1): Kelleher; O’Brien, Collins, O’Shea; Coleman, Molumby, McGrath, Scales; Ogbene, Moylan; Parrott.
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