Pronostico Svezia-Grecia: non ci riusciranno neanche stavolta

Svezia-Grecia è un’amichevole e si gioca giovedì alle 19:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La netta sconfitta subita lunedì scorso a Oslo coi cugini norvegesi ha smorzato l’entusiasmo della Svezia, incapace di contrastare lo strapotere offensivo (3-1) della selezione di Stale Solbakken, peraltro priva in quell’occasione del suo giocatore più forte e prolifico, il fromboliere del Manchester City Haaland. Un risultato preoccupante a pochi giorni dal debutto mondiale con la Tunisia a Monterrey, in Messico, che Graham Potter e i suoi uomini non possono permettersi di sbagliare. Nelle due gare succesive con Olanda e Giappone, infatti, il livello si alzerà esponenzialmente.

L’ex tecnico di Brighton e Chelsea dovrà quanto prima sistemare una difesa che continua a subire troppi gol. Al netto dei playoff vinti eliminando Ucraina (1-3) e Polonia (3-2), la Svezia non ha mai tenuto la porta inviolata nelle ultime 5 gare. Da quando c’è l’allenatore inglese al timone, per intenderci, di clean sheet neppure l’ombra.

Gli scandinavi, è opportuno ricordarlo, hanno potuto disputare gli spareggi nonostante una campagna di qualificazione disastrosa – ultimo posto e soli 2 punti in un gruppo con Svizzera, Kosovo e Slovenia – grazie al piazzamento in Nations League, che gli ha permesso di staccare comunque il pass per i playoff (regolamento abbastanza rivedibile, che proprio per questo motivo è stato oggetto di parecchie critiche).

Potter si aspetta delle migliorie già a partire dal test con la Grecia, l’ultimo prima di salire sull’aereo in direzione Messico. Gli ellenici invece resteranno a casa e il Mondiale lo vedranno in tv. Finiti terzi dietro a Scozia e Danimarca, sono rimasti pure fuori dai playoff. Nelle due amichevoli di marzo con Paraguay e Ungheria non hanno segnato neanche un gol (0-1 e 0-0) restando a secco di reti per la terza volta di fila. Soltanto un successo nelle ultime sette partite per la selezione di Ivan Jovanovic.

Per quanto riguarda le scelte di formazione di Potter, Gyokeres, reduce dalla finale di Champions League, potrebbe subentrare nella ripresa, ricomponendo la coppia d’attacco con Isak.

Come vedere Svezia-Grecia in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Svezia e Grecia, in programma giovedì alle 19:00 alla Strawberry Arena di Solna, in Svezia, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

La Svezia non può permettersi di approcciare il Mondiale con due sconfitte consecutive sul groppone. Davanti al proprio pubblico, la spinta motivazionale dei padroni di casa sarà nettamente superiore rispetto a quella di una Grecia senza grossi stimoli e ancora alla ricerca di un’identità tattica definita. Entrambe, però, hanno qualcosa da dimostrare dopo gli ultimi risultati. Troppo rischioso, tuttavia, l’1 fisso: gli svedesi dovrebbero comunque riuscire ad evitare la sconfitta in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Svezia-Grecia

SVEZIA (3-5-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Johansson, Bergvall, Svanberg, Karlstrom, Svensson; Isak, Nilsson.

GRECIA (4-2-3-1): Tzolakis; Vagiannidis, Retsos, Koulierakis, Tsimakis; Triantis, Kourbelis; Masouras, Mouzakitis, Tzolis; Pavlidis.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1