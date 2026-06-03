Pronostico Spagna-Iraq: la Roja accende i motori prima del Mondiale

Spagna-Iraq è un’amichevole e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Spagna è la favorita numero uno per la vittoria del prossimo Mondiale, almeno secondo la maggior parte dei bookmaker. Status che la Roja si è guadagnata grazie allo strepitoso trionfo nell’ultimo Europeo, dimostrando come, oltre a valorizzare la quantità smisurata di talento offensivo, il ct Luis De La Fuente sia riuscito a mettere su un impianto di gioco ben definito nonché a creare un gruppo affiatato e coeso.

Due aspetti che potrebbero fare la differenza anche in Nordamerica. E che al momento consentono alla Spagna di restare un gradino sopra rispetto ad altre fortissime selezioni come Francia, Inghilterra, Argentina e Brasile.

A La Coruna, in Galizia, Yamal e compagni giocheranno la prima delle due amichevoli pre-Mondiale contro l’Iraq (la seconda invece è con il Perù). Dopodiché partiranno per gli States, dove il 15 giugno è previsto il debutto contro Capo Verde ad Atlanta. La Roja, almeno sulla carta, non dovrebbe avere problemi a vincere un girone in cui, oltre agli africani – prima partecipazione in assoluto – figurano anche Uruguay e Arabia Saudita. Al Riazor ovviamente De La Fuente ne approfitterà per fare le prove generali e soprattutto far ruotare più giocatori possibili.

Sarà inevitabilmente un test importante pure per l’Iraq, che si prepara a partecipare alla fase finale di un campionato del mondo per la seconda volta nella sua storia (l’unica fu nel 1986).

I Leoni della Mesopotamia, guidati dal ct australiano Graham Arnold, cercheranno di limitare i danni in un girone complicatissimo (Senegal, Francia e Norvegia), nel quale servirà un’autentica impresa per evitare l’ultimo posto. La selezione mediorientale venerdì scorso ha battuto 1-0 Andorra con un gol di Yousif, secondo successo consecutivo dopo quello nello spareggio interzona di aprile con la Bolivia (2-1), fondamentale per conquistare il pass per il Mondiale.

Come vedere Spagna-Iraq in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Spagna e Iraq, in programma giovedì alle 21:00 all’Estadio Riazor di La Coruna, in Spagna, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

La cifra tecnica e tattica della Roja non è minimamente paragonabile a quella dell’Iraq, che si presenta in Galizia con l’unico obiettivo di fare densità ultra-difensiva, rintanarsi nella propria trequarti e limitare i danni in vista del terribile girone mondiale che la vedrà opposta a Francia, Senegal e Norvegia.

Nonostante le massicce rotazioni tipiche di queste amichevoli di giugno, la fame delle seconde linee spagnole e l’immenso divario tecnico emerso nei rispettivi cammini internazionali faranno la differenza. La Spagna viaggia su ritmi e velocità di palleggio insostenibili per la retroguardia irachena, rendendo l’esito con almeno tre gol complessivi estremamente probabile. La solidità difensiva impressa da De la Fuente è spaventosa: la Spagna ha collezionato ben 7 clean sheet nelle ultime otto partite disputate, subendo pochissimo e addormentando le partite col possesso palla. L’Iraq farà una fatica immensa anche solo a superare la linea di metà campo, figurarsi a impensierire la difesa di casa.

Le probabili formazioni di Spagna-Iraq

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Pedro Porro, Laporte, Cubarsí, Grimaldo; Pedri, Rodri, Baena; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.

IRAQ (4-2-3-1): Hassan; Younis, Sulaka, Tahsin, Putros; Iqbal, Al-Ammari; Jasim, Amyn, Doski; Hussein.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0