Pronostico Italia femminile-Serbia femminile: Soncin senza paura

Italia femminile-Serbia femminile è una partita valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico

Cinque punti dopo quattro partite non sono un grandissimo bottino per la Nazionale femminile di calcio che si gioca le qualificazioni al prossimo Mondiale. Una squadra che deve vincere entrambe le gare rimaste per staccare il pass diretto, altrimenti sarà costretta ai playoff.

Contro la Serbia in casa le azzurre comunque non avranno nessun tipo di problema. A differenza di Svezia e Danimarca, le altre due del nostro girone, questa squadra non le qualità che servono per riuscire a creare dei problemi alla nostra nazionale. E anche il risultato della gara d’andata – finita sei a zero per le ragazze di Soncin – mettono in evidenza un divario enorme che ovviamente è rimasto tale.

Sarà più che altro la preparazione alla sfida contro la Svezia che chiuderà questa fase in programma la prossima settimana e niente più. L’Italia sa che deve vincere questa partita e sperare e lo farà serenamente senza nessun tipo di problema. E come successo nel match dei mesi passati anche in questo caso ci aspettiamo una sfida con molti gol e tutti da un lato. Quello azzurro, ovviamente.

Come vedere Italia femminile-Serbia femminile in diretta tv e in streaming

Italia femminile-Serbia femminile, in programma venerdì alle 18:15, sarà trasmessa dalla Rai. La gara si potrà vedere su Rai 2 in chiaro e inoltre in streaming sarà possibile seguirla su Rai Play. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria dell’Italia è quotata 1.11 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Non avrà nessun problema la nazionale femminile di Andrea Soncin a vincere questa partita e prendersi tre punti che forse potrebbero essere utili per la qualificazione diretta. Ricordiamo che nel girone va direttamente al Mondiale solamente la prima mentre tutte le altre sono destinate ai playoff. Un po’ di speranze le azzurre ce le hanno, quindi meglio provarci fino alla fine cercando tra le altre cose di segnare il più possibile. Questa squadra ha le carte in regola per riuscirci. Le probabili formazioni di Italia femminile-Serbia femminile Al momento non sono disponibili le probabili formazioni. POSSIBILE RISULTATO: 5-0