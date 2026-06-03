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Pronostico Corea del Sud-El Salvador: c’è profumo di goleada

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Corea del Sud-El Salvador è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

La Corea del Sud si sta preparando per la sua undicesima edizione consecutiva dei Mondiali dopo aver disputato una fase di qualificazione imbattuta, vincendone 11 e pareggiando cinque delle 16 partite in totale, segnando 40 gol. Una squadra che vuoi o non vuoi riesce sempre a centrare il proprio obiettivo.

Pronostico Corea del Sud-El Salvador
Pronostico Corea del Sud-El Salvador: c’è profumo di goleada (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Non aveva iniziato nel migliore dei modi questo 2026 la squadra coreana, ma nell’ultima amichevole disputata lo scorso weekend contro Trinidad e Tobago ha avuto vita semplice. E diciamolo serenamente: questa amichevole non può fare altro che aumentare in qualche modo l’autostima di questa nazionale che vuole cercare di togliersi qualche soddisfazione al mondiale, anche se sappiamo tutti che ha poche speranze di andare avanti.

Comunque, contro El Salvador, eliminato dalla corsa alla qualificazione al terzo turno dei playoff, di problemi non ce ne dovrebbero essere. Parliamo infatti di una nazionale, quella ospite, che occupa il posto numero 100 nel ranking Fifa, a controprova del fatto che sono davvero poche le possibilità di dire la propria non solo in questa amichevole ma in generale. Insomma, questo pronostico ci pare davvero scritto.

Come vedere Corea del Sud-El Salvador in diretta tv e in streaming

Corea del Sud-El Salvador, in programma giovedì alle 03:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Comparazione quote

La vittoria della Corea del Sud è quotata 1.10 su GoldbetLottomatica e SportBet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.48 su GoldbetLottomatica.

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Il pronostico

Non avrà nessun problema la Corea del Sud a vincere questa partita e prepararsi quindi nel migliore dei modi al prossimo Mondiale. Una gara da almeno tre reti complessive e che dovrebbero vedere solamente gli asiatici a segno. Lì davanti hanno molte qualità.

Le probabili formazioni di Corea del Sud-El Salvador

COREA DEL SUD (3-4-3): Kim Seung-gyu; Lee Ki-hyuk, Kim Min-jae, Lee Han-beom; Kim Moon-hwan, Kim Jin-gyu, Paik Seung-ho, Castrop; Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung; Son Heung-min. 
EL SALVADOR (4-3-3): Gonzalez; Clavel, Sibrian, Cruz, A. Henriquez; J. Henriquez, Martinez, Diaz, Gil; Vasquez, Ordaz.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0

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