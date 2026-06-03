Madrid era solo il trailer: a Parigi va in scena Mensik-Zverev atto secondo

Il pronostico della prima semifinale del Roland Garros di venerdì 5 giugno: quella tra Mensik e Zverev si preannuncia come una battaglia pirotecnica.

Due mondi, due generazioni e due modi diametralmente opposti di interpretare la terra battuta. La prima semifinale del Roland Garros sarà così, un affascinante scontro tra due tennisti che, pur appartenendo a due “correnti” di gioco assai diverse l’una dall’altra, ci regaleranno senza dubbio uno spettacolo clamoroso.

Da una parte ci sarà troviamo Jakub Mensik, la clamorosa rivelazione del torneo. Prima superato una maratona epica al quinto set contro Mariano Navone sotto il caldo torrido prima di eliminare avversari del calibro di Alex de Minaur, Andrey Rublev e infine il brasiliano Joao Fonseca nei quarti. È diventato così il primo nato dal 2004 in poi a spingersi fino al penultimo atto di un Major.

Dall’altra parte c’è invece Alexander Zverev, un veterano della terra rossa che sta letteralmente dominando il tabellone e che, soprattutto per una questione legata al ranking, è il nuovo favorito per la vittoria. Ce la sta mettendo tutta per portare a casa il suo primo titolo del Grande Slam, tant’è vero che ha concesso un solo set in cinque partite, liquidando nei quarti lo spagnolo Rafael Jodar con estrema autorità per prendersi la semifinale all’ombra della Torre Eiffel.

Mensik-Zverev: il pronostico

I due si conoscono già, non si tratta di un inedito assoluto: l’unico precedente tra i primi semifinalisti del Roland Garros è andato in scena proprio poche settimane fa agli ottavi del Masters 1000 di Madrid, dove Zverev è riuscito a spuntarla solo al terzo set dopo una battaglia conclusasi in 3 set. Quel match ha dimostrato che il ceco ha le armi per fare male al numero due del tabellone, ma ha anche evidenziato la maggiore tenuta fisica e mentale del tedesco. Il pronostico, anche alla luce di questo dato, pende inevitabilmente dalla parte di Zverev. Mensik dovrà fare affidamento su un’ottima percentuale di prime palle per spingere fin dai primi colpi, se vorrà evitare di rimanere imbrigliato nella ragnatela che il suo rivale sa bene come tessere. Le previsioni premiano l’esperienza del tedesco, ma la freschezza di Mensik e il precedente madrileno ci fanno ipotizzare un match da almeno quattro set.