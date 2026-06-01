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Pronostico Turchia-Macedonia del Nord: il divario è enorme

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Turchia-Macedonia del Nord è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

La Turchia di Vincenzo Montella sogna. Dopo aver centrato la qualificazione al Mondiale i turchi possono essere la mina vagante del torneo soprattutto se dovessero avere tutti gli uomini in forma. Di gente con qualità tecniche importanti ce n’è parecchia.

Pronostico Turchia-Macedonia del Nord
Pronostico Turchia-Macedonia del Nord: il divario è enorme (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Anche se nell’amichevole contro la Macedonia del Nord, l’ultima prima della partenza alla volta degli Stati Uniti, mancherà Calhanoglu, fermato da un problema fisico. Ma in questo caso non c’è preoccupazione, chi prenderà il suo posto sa benissimo che è solo per questo match. L’interista tornerà nei prossimi giorni e guiderà il reparto. La Macedonia invece non ha grosse qualità, lo sappiamo tutti. Parliamo di una nazionale che non ha centrato la qualificazione al Mondiale e che vorrebbe solamente andare in vacanza ma è costretta a giocare questa partita. Le motivazioni, insomma, sono molto diverse, così come sono diverse le qualità.

Vincere, come sappiamo, aiuta sempre a vincere. E la Turchia vuole presentarsi nel migliore dei modi al Mondiale e salutare il pubblico di Istanbul con una vittoria. Non dovrebbe avere nessun problema questa squadra a centrarla.

Come vedere Turchia-Macedonia del Nord in diretta tv e in streaming

Turchia-Macedonia del Nord, in programma lunedì alle alle 19:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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La vittoria della Turchia è quotata 1.20 su GoldbetLottomatica e SportBet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.57 su GoldbetLottomatica.

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Il pronostico

Non possiamo avere dubbi sulla vittoria della Turchia, che vuole andarsene al Mondiale con delle certezze che possono arrivare solamente grazie ad una vittoria. La nazionale di Montella vuole vincere, lo farà, nonostante qualche assenza. Ma il divario tecnico con la Macedonia rimane troppo netto per pensare ad un risultato diverso da una vittoria dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Turchia-Macedonia del Nord

TURCHIA (4-2-3-1): Çakır; Çelik, Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu; Kökçü, Özcan; Kahveci, Güler, Aktürkoğlu; Yılmaz.
MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitrievski; Zaikov, Musliu, Serafimov, Alioski; Atanasov, Bardhi; Churlinov, Elmas, Dimoski; Miovski.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0
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