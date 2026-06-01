Pronostico Turchia-Macedonia del Nord: il divario è enorme

Turchia-Macedonia del Nord è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

La Turchia di Vincenzo Montella sogna. Dopo aver centrato la qualificazione al Mondiale i turchi possono essere la mina vagante del torneo soprattutto se dovessero avere tutti gli uomini in forma. Di gente con qualità tecniche importanti ce n’è parecchia.

Anche se nell’amichevole contro la Macedonia del Nord, l’ultima prima della partenza alla volta degli Stati Uniti, mancherà Calhanoglu, fermato da un problema fisico. Ma in questo caso non c’è preoccupazione, chi prenderà il suo posto sa benissimo che è solo per questo match. L’interista tornerà nei prossimi giorni e guiderà il reparto. La Macedonia invece non ha grosse qualità, lo sappiamo tutti. Parliamo di una nazionale che non ha centrato la qualificazione al Mondiale e che vorrebbe solamente andare in vacanza ma è costretta a giocare questa partita. Le motivazioni, insomma, sono molto diverse, così come sono diverse le qualità.

Vincere, come sappiamo, aiuta sempre a vincere. E la Turchia vuole presentarsi nel migliore dei modi al Mondiale e salutare il pubblico di Istanbul con una vittoria. Non dovrebbe avere nessun problema questa squadra a centrarla.

Come vedere Turchia-Macedonia del Nord in diretta tv e in streaming

Turchia-Macedonia del Nord, in programma lunedì alle alle 19:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria della Turchia è quotata 1.20 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.57 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Non possiamo avere dubbi sulla vittoria della Turchia, che vuole andarsene al Mondiale con delle certezze che possono arrivare solamente grazie ad una vittoria. La nazionale di Montella vuole vincere, lo farà, nonostante qualche assenza. Ma il divario tecnico con la Macedonia rimane troppo netto per pensare ad un risultato diverso da una vittoria dei padroni di casa. Le probabili formazioni di Turchia-Macedonia del Nord TURCHIA (4-2-3-1): Çakır; Çelik, Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu; Kökçü, Özcan; Kahveci, Güler, Aktürkoğlu; Yılmaz.

MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitrievski; Zaikov, Musliu, Serafimov, Alioski; Atanasov, Bardhi; Churlinov, Elmas, Dimoski; Miovski. POSSIBILE RISULTATO: 3-0