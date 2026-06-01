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Pronostico Norvegia-Svezia: ruoli invertiti da un pezzo

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Norvegia-Svezia è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

I valori tra queste due squadre si sono invertiti da un pezzo: se fino a qualche anno fa la Svezia era quella migliore e la Norvegia costretta a inseguire, adesso i padroni di casa hanno sfornato degli uomini clamorosi in grado non solo di giocare nelle migliori squadre d’Europa, ma di farlo come protagonisti assoluti.

Pronostico Norvegia-Svezia
Pronostico Norvegia-Svezia: ruoli invertiti da un pezzo (AnsaFoto) – Ilveggente.it

In questa amichevole prima del Mondiale, i padroni di casa vogliono dimostrare di meritare il pronostico che molti hanno affibbiato per la manifestazione che inizierà il prossimo 11 giugno: vale a dire come quella di sorpresa. Con Haaland, Nusa, e compagnia cantante, possiamo anche noi dire che potrebbe essere in questo modo. La Svezia, invece, che ha perso lo juventino Holm per un problema fisico e che è stato costretto a salutare il ritiro, non può chiedere chissà ché in generale ma soprattutto in questa amichevole. Anche perché i precedenti sono una mannaia, quasi: in questo secolo, nelle undici sfide giocate, solamente una volta i gialloblù hanno avuto la meglio. Poi sei sconfitte e quattro pareggi. Diciamo che il numero delle debacle si potrebbe alzare dopo questo lunedì.

Come vedere Norvegia-Svezia in diretta tv e in streaming

Turchia-Macedonia del Nord, in programma lunedì alle alle 19, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Non dovrebbe avere chissà quali particolari problemi la Norvegia a vincere questa partita che si prospetta, tra le altre cose, anche una sfida da almeno un gol per squadra e da almeno tre reti complessive. Entrambe davanti hanno dei giocatori importanti, ma alla fine, la squadra più completa, è quella guidata da Haaland. Non ci aspettiamo nessuna sorpresa.

Le probabili formazioni di Norvegia-Svezia

NORVEGIA (4-2-3-1): Nyland; Ryerson, Gundersen, Østigård, Ajer; Thorstvedt, Berge; Bobb, Ødegaard, Nusa; Haaland.
SVEZIA (4-2-3-1): Olsen; Krafth, Starfelt, Lindelöf, Augustinsson; Cajuste, Svanberg; Kulusevski, Forsberg, Elanga; Isak.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1
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