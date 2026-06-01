Pronostico Austria-Tunisia: stato di forma eccellente

Austria-Tunisia è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Entrambe parteciperanno al prossimo Mondiale. Ma per l’Austria ormai non parliamo più di sorpresa visto che il livello del calcio è salito e pure di parecchio nel corso degli ultimi anni. Lamouchi, invece, cercherà di far passare il turno per la prima volta nella propria storia alla Tunisia.

I padroni di casa – si gioca a Vienna – vivono uno dei loro migliori momenti di forma. Parliamo di una squadra che nel corso delle ultime dieci partite ha vinto otto volte (un pareggio e una sconfitta) e che vorrebbe ancora mettere fiducia in questo corso che può portare ad essere la sorpresa del Mondiale. L’Austria è un mix importante tra giocatori di esperti e di giovani che stanno crescendo bene, quindi sì, il futuro appare roseo. Certo, pensare che questa squadra possa chissà andare così davanti alla manifestazione che tra dieci giorni sarà al via ci pare complicato. Ma non si sa mai.

Con un altro spirito ovviamente parte la Tunisia, come detto, che mai nella sua storia ha superato la prima fase del Mondiale. Un po’ di crescita, alzamento di livello c’è stato, ma non granché, mettiamolo in chiaro. In questa amichevole, insomma, il destino ci pare scritto e segnato.

Come vedere Austria-Tunisia in diretta tv e in streaming

Austria-Tunisia, in programma lunedì alle alle 20:45, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria dell’Austria è quotata 1.50 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 2.00 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico L’Austria dovrebbe vincere questa amichevole e, visto che parliamo appunto di un’amichevole, non ci stupiremmo se la Tunisia – che non è che segni tanto – riesca a trovare almeno un gol in questo match. Insomma, anche una sfida da Over praticamente, con la certezza che a Vienna sarà festa per i padroni di casa. Le probabili formazioni di Austria-Tunisia AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Laimer, Lienhart, Friedl, Mwene; Wanner, Schlager; Sabitzer, Baumgartner, Wimmer; Arnautovic.

TUNISIA (4-2-3-1): Chmakh; Neftati, Ghram, Rekik, Abdi; Khdira, Skhiri; Ltaief, Ben Slimane, Saad; Achouri. POSSIBILE RISULTATO: 3-1