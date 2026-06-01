Jodar-Zverev e Mensik-Fonseca: debuttanti alla riscossa ai quarti di Parigi

Al via i quarti di finale di questo sorprendente Roland Garros: l’analisi e le previsioni sui due big match che si disputeranno martedì 2 giugno.

Un Roland Garros dai risvolti decisamente inaspettati, quello che si avvia alla conclusione e che, poco ma sicuro, ci ha regalato non pochi colpi di scena. Ne è la prova il fatto che il calendario dei quarti di finale si appresti a regalarci incroci generazionali che non credevamo possibili e sfide dal pronostico apertissimo.

Ad aprire il programma sul rosso parigino sarà il match che vede opposti la vera rivelazione di questa edizione, lo spagnolo Rafael Jodar, e una delle certezze assolute del circuito sul mattone tritato, il tedesco Alexander Zverev. Jodar sta vivendo la settimana più importante della sua giovanissima carriera, forte di un tennis spregiudicato che lo ha spinto fino a questo traguardo storico. Martedì 2 giugno, tuttavia, sarà chiamato ad alzare ulteriormente l’asticella: dall’altra parte della rete ci sarà un veterano di queste latitudini come Zverev, che a Parigi potrebbe finalmente realizzare il sogno di una vita.

Dando uno sguardo ai precedenti, la sfida si presenta come un inedito assoluto nel circuito maggiore. Non essendosi mai affrontati prima d’ora, sarà interessante capire, in primo luogo, se lo spagnolo riuscirà o meno a gestire il potente servizio del tedesco. Con questa incognita di mezzo, Zverev parte nettamente favorito: la sua abitudine a gestire la pressione dei grandi palcoscenici, insieme alla voglia di regalarsi il suo primo titolo Slam, dovrebbero consentirgli di imporre il proprio ritmo. Occhio, però, all’entusiasmo dell’iberico, che potrebbe regalare qualche scintilla al match.

Roland Garros, i vincenti dei quarti di finale

Scenario decisamente più equilibrato e spettacolare quello del secondo quarto di finale, un vero e proprio manifesto del tennis del futuro: la sfida tra il ceco Jakub Mensik e il brasiliano Joao Fonseca. Entrambi stanno esprimendo un livello di gioco altissimo in questa settimana parigina, abbinando una straordinaria potenza nei colpi a una maturità tattica sorprendente per la loro età.

Mensik ha impressionato per la freddezza nei momenti chiave dei turni precedenti, mentre Fonseca sta infiammando il pubblico con le sue accelerazioni letali e un feeling naturale con la terra battuta. Feeling che, lo ricordiamo, gli ha permesso di mettere alla porta, lo scorso turno, nientepopodimeno che Casper Ruud.

Anche in questo caso si tratta del primo scontro diretto ufficiale tra i due nel circuito maggiore – si sarebbero dovuti affrontare lo scorso anno a Basilea, ma il ceco si ritirò – un dettaglio che aggiunge ulteriore pepe alla sfida. Il pronostico pende dalla parte di Fonseca: il brasiliano sembra avere quel briciolo di fluidità in più nei movimenti sul rosso che, in una partita destinata a giocarsi su pochissimi punti, potrebbe fare la differenza. Mensik proverà a farsi valere, ma la maggiore attitudine naturale del sudamericano al gioco su terra lo pone in leggero vantaggio per un posto in semifinale.

Zverev IN Jodar – Zverev

Fonseca IN Mensik – Fonseca