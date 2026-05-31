Pronostico Cobolli-Svajda: vietato fermarsi, in palio ci sono i quarti

Cobolli trova un altro americano sulla strada per i quarti del Roland Garros. Riuscirà l’azzurro a domare l’entusiasmo di Svajda?

La prematura uscita di scena di Jannik Sinner dal Roland Garros è stata certamente un colpo al cuore. I tifosi azzurri hanno però trovato presto consolazione nel fatto che ciò che resta del battaglione italiano a Parigi stia facendo un figurone. Sono ben tre, infatti, i tennisti nostrani che si sono spinti fino agli ottavi di finale: si tratta di Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, che lunedì 1 giugno scenderanno in campo cercando il pass per accedere ai quarti.

Cobolli, nello specifico, affronterà lo statunitense Zachary Svajda, numero 85 del mondo, arrivato a questo punto del torneo dopo aver superato a sorpresa l’argentino Francisco Cerundolo al termine di una vera e propria battaglia agonistica. Sarà in uno stato di esaltazione totale, ma anche il 24enne romano, dal canto suo, ha ottime ragioni per guardare con grande fiducia alla battaglia di lunedì. Cobolli si presenta a questo appuntamento nel migliore dei modi, dopo aver superato in tre set e con grande autorità l’americano Learner Tien.

L’azzurro ha mostrato finora un’ottima continuità di rendimento e una freschezza atletica ideale per affrontare le lunghe maratone dei tornei del Grande Slam, motivo per il quale ci sono tutti i presupposti per pensare che possa fare bene ancora una volta e centrare i quarti del Roland Garros. Per l’azzurro sarà fondamentale non sottovalutare l’entusiasmo del rivale, cercando di imporre la propria esperienza, nonché la maggiore abitudine a giocare sulla terra battuta, per indirizzare l’incontro senza correre troppi rischi.

Cobolli-Svajda: il pronostico

Guardando ai precedenti, i due giocatori hanno incrociato le racchette già una volta nel circuito maggiore, sul cemento di Delray Beach nel 2024. In quell’occasione fu l’azzurro a imporsi in tre set dopo una dura battaglia. Ed è anche per questo motivo, naturalmente, che i favori del pronostico pendono nettamente dalla parte di Cobolli, che vanta una migliore collocazione in classifica e un feeling storicamente superiore con i campi rossi rispetto al suo avversario. Se l’italiano saprà mantenere la calma e la regolarità messe in mostra nei turni precedenti, le possibilità di superare il turno rimangono molto alte. Ci aspettiamo un match in cui lo statunitense proverà a rimanere aggrappato alla partita sfruttando il buon momento di forma, ma nel lungo termine il livello complessivo dell’azzurro dovrebbe fare la differenza.