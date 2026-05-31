Pronostico Slovacchia-Malta: mai stata storia (e non ce ne sarà)

Slovacchia-Malta è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Nella storia Malta – una delle nazionali che segna di meno in Europa – non ha mai battuto la Slovacchia. Certo, non è che parliamo di una nazionale, quella slovacca, di chissà quale valore. Ma è pur sempre una squadra che ha degli elementi importanti e che giocano in squadre importanti in Europa.

L’ultima amichevole della Slovacchia, contro la Romania lo scorso marzo, ha fatto capire che sì, parliamo di una squadra che forse avrebbe anche meritato di andare al Mondiale. Una vittoria importante senza subire gol. E la situazione, identica, si potrebbe rivivere anche nell’amichevole contro Malta. C’è un dato clamoroso che riguarda gli ospiti: per moltissimi anni, dentro una partita, non sono mai riusciti a segnare almeno due gol. Un digiuno poi interrotto qualche volta ma, in generale, sempre una nazionale senza chissà quali attaccanti.

Tra tutte le amichevoli che abbiamo pronosticato, questa sicuramente è una di quelle meno difficili da leggere e decifrare. Parliamo infatti di una Slovacchia favorita (48esima nel ranking, Malta invece è numero 161) e che non avrà nessuna difficoltà a vincere.

Come vedere Slovacchia-Malta in diretta tv e in streaming

Slovacchia-Malta, in programma lunedì alle alle 18, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria della Slovacchia è quotata 1.25 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.44 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Slovacchia vincente, senza prendere GOL: un match che praticamente non avrà storia e crediamo che già nel primo tempo di questa amichevole la partita si possa sbloccare. Match, inoltre, da almeno tre reti complessive. Le probabili formazioni di Slovacchia-Malta In questo momento non sono disponibili le probabili formazioni delle due squadre. POSSIBILE RISULTATO: 3-0