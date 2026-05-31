Pronostico Cerundolo-Berrettini: il giustiziere di Sinner sulla strada per i quarti

Berrettini sfida Cerundolo per assicurarsi un posto ai quarti di finale in Francia: il pronostico del match dell’azzurro contro il giustiziere di Sinner.

Il tabellone maschile del Roland Garros apre le porte della seconda settimana proponendo un lunedì di grandissimo interesse per i tifosi italiani. Nonostante la delusione per l’uscita prematura di Jannik Sinner, il movimento azzurro ha dimostrato – come già aveva fatto in occasione della scorsa edizione della Coppa Davis – di esserci.

Tanto è vero che il battaglione nostrano, udite udite, avrà ben tre rappresentanti agli ottavi di finale dello Slam d’Oltralpe. Oltre a Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, a dare la caccia a un posto nei quarti di finale ci sarà anche Matteo Berrettini, atteso dal confronto con lo specialista argentino Juan Manuel Cerundolo. Lo stesso che, qualche giorno fa, ha messo alle porte proprio il debilitato numero 1 del mondo.

Il tennista romano si presenta a questo appuntamento dopo aver firmato una vittoria tanto intensa quanto faticosa: ha superato Francisco Comesana al termine di un’autentica maratona di oltre 5 ore, risoltasi soltanto al super tie-break del quinto set. Una vittoria che ha confermato il ritrovato spessore caratteriale dell’azzurro, apparso solido nei momenti di massima tensione agonistica. Lunedì 1 giugno, contro Cerundolo, per Berrettini la principale incognita sarà legata al recupero delle energie profuse nel turno precedente, mentre dal punto di vista tattico sarà fondamentale fare la differenza nei turni di battuta per abbreviare gli scambi e non farsi trascinare in palleggi troppo prolungati.

Cerundolo-Berrettini: il pronostico

A rendere ancora più intrigante questa sfida, c’è il fatto che si tratta di un inedito assoluto nel circuito Atp. I due non si sono mai incontrati prima d’ora, anche se un incrocio tra loro era già scritto nel destino: Berrettini avrebbe infatti dovuto giocare contro l’argentino al Masters 1000 di Miami nel 2022, prima di essere costretto al ritiro immediato dal torneo a causa del noto problema alla mano che lo portò poi all’operazione. A quattro anni da quel mancato appuntamento sul cemento, la sfida si accenderà finalmente sul palcoscenico più importante del rosso parigino. Cerundolo proverà ad approfittare della stanchezza accumulata dal romano – non che lui sia riposato, avendo vinto le ultime due gare al quinto set – la personalità e il livello di fiducia mostrati da Berrettini in questa settimana parigina lo pongono in una posizione di vantaggio. La maggiore abitudine a calcare i palcoscenici più importanti del circuito dovrebbe consentire all’azzurro di gestire i ritmi e conquistare l’accesso ai quarti di finale in 4 set. Soprattutto se, lo speriamo, sarà determinato e in bolla come lo abbiamo visto contro Comesana.