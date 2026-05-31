Pronostici Roland Garros, ostacolo a stelle e strisce per Arnaldi: per lui c’è Tiafoe

Ottavi di finale del Roland Garros, Arnaldi sfida Tiafoe in un match che promette scintille: l’analisi dei precedenti e le incognite della gara di lunedì.

Insieme a Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, a caccia di uno storico posto nei quarti di finale del Roland Garros ci sarà anche il – finalmente – ritrovato Matteo Arnaldi. Il giovane ligure è atteso da un confronto di altissimo livello sul rosso parigino contro lo statunitense Frances Tiafoe, che sappiamo essere un cliente sempre scomodo, in linea di massima. Al netto di questa considerazione, però, è anche vero che Arnaldi si presenta a questo appuntamento con il morale alle stelle: a Parigi ha fatto sfoggio di un tennis solido e di una notevole maturità nella gestione dei momenti chiave, ragion per cui l’atteggiamento dovrebbe essere quello giusto.

Dall’altra parte della rete ci sarà tuttavia un giocatore dalla grande esperienza, un atleta imprevedibile e capace di esaltarsi nei grandi appuntamenti dello Slam, anche se storicamente meno a suo agio sulle superfici lente rispetto ai campi in cemento. L’analisi dei precedenti ufficiali tra i due offre spunti di riflessione molto interessanti: il bilancio è attualmente in perfetta parità sull’1-1, motivo in più per pensare che si tratterà di una gara combattutissima, senza esclusione di colpi.

C’è un dato interessante, nell’analisi dei precedenti: Arnaldi e Tiafoe si sono sì affrontati 2 volte soltanto, ma l’unico scontro diretto disputato sulla terra battuta sorride guarda caso all’azzurro, che è stato capace di imporsi in tre set al Masters 1000 di Madrid lo scorso anno. Tiafoe aveva invece vinto il primo faccia a faccia, sull’erba di Wimbledon. Questo storico sul rosso dà ad Arnaldi qualche certezza in più, essendo rappresentativo del fatto che, in almeno una circostanza, Arnaldi sia riuscito a mettere in difficoltà lo statunitense su questa specifica superficie.

Tiafoe-Arnaldi: il pronostico

In virtù del precedente favorevole sul rosso, Arnaldi potrebbe essere l’ “indiziato” ideale per la vittoria di questo match. I favori del pronostico pendono tuttavia, seppur leggermente e non in maniera netta, dalla parte di Tiafoe. A premiare lo statunitense sono la maggiore abitudine a gestire la pressione delle seconde settimane negli Slam e una classifica superiore rispetto a quella del sanremese. Tuttavia, il precedente dell’anno scorso a Madrid dimostra però che sulla terra battuta le distanze si azzerano, motivo per il quale questo match sarà un vero e proprio rebus. Se l’americano riuscirà a imporre i propri strappi fin dall’inizio, l’inerzia girerà a suo favore, ma ci attende una sfida aperta e sul filo del rasoio, in cui Arnaldi vincerà almeno 1 set.