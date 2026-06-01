Andreeva-Cirstea e Svitolina-Kostyuk: a Parigi scocca l’ora delle grandi sfide

Chi volerà in semifinale sul rosso del Roland Garros? L’analisi e i pronostici delle prime due sfide dei quarti: Andreeva-Cirstea e Svitolina-Kostyuk.

Se il tabellone maschile è stato stravolto da eliminazioni premature – soprattutto quelle di Sinner e di Djokovic – anche quello femminile ci ha regalato delle sorprese niente male. I primi quarti di finale, in programma nella giornata di martedì 2 giugno, prevedono infatti degli incroci che sono tanto sorprendenti quanto interessanti.

Ad aprire la giornata sul mattone tritato parigino sarà il confronto tra la stellina Mirra Andreeva, ormai solidamente insediata nella top 10 mondiale, e l’esperta rumena Sorana Cirstea. Andreeva sta confermando tutto il suo eccezionale feeling con la terra rossa, mettendo in mostra una maturità tattica e una continuità che la rendono una delle principali candidate ad arrivare fino in fondo. Dal canto suo, Cirstea sta vivendo una seconda giovinezza agonistica, grazie ad un tennis aggressivo e coraggioso che le ha permesso di superare indenne la prima settimana parigina.

I precedenti tra le due giocatrici sono recentissimi e offrono una chiara chiave di lettura: si sono affrontate ad aprile nei quarti del torneo di Linz (giocato eccezionalmente sulla terra battuta), dove ad imporsi in tre set lottati fu proprio Andreeva. Questo storico ravvicinato, unito alla freschezza atletica della russa, fa pendere nettamente i favori del pronostico dalla sua parte. E garantirle, così, un posto in semifinale.

Roland Garros, le favorite per l’accesso alle semifinali

Scenario diametralmente opposto, carico di tensione emotiva e agonistica, è quello che attende il pubblico nel secondo quarto di finale: un caldissimo derby ucraino tra Elina Svitolina e Marta Kostyuk. Entrambe stanno giocando un torneo di altissimo profilo e ci sono tutti i presupposti per ipotizzare che si tratterà di un match combattutissimo: Svitolina metterà in campo la sua straordinaria capacità di gestione dei momenti chiave, mentre Kostyuk arriva a questa sfida con il morale alle stelle dopo aver firmato l’impresa del torneo, eliminando la Swiatek negli ottavi.

L’analisi dei precedenti ufficiali nel circuito maggiore racconta di un perfetto equilibrio, con una vittoria per parte. Sulla terra battuta si tratta del primo scontro diretto ufficiale e il pronostico pende, seppur solo leggermente, dalla parte di Kostyuk, non fosse altro per la spinta psicologica derivante dal clamoroso ko rifilato a Swiatek e per una forma fisica straripante, variabili che la pongono in leggero vantaggio. Svitolina proverà a far valere l’esperienza e a impostare una ragnatela tattica per mandare fuori giri la rivale, ma sarà l’esplosività di Marta, in questo scenario, ad avere la meglio.

Andreeva IN Andreeva – Cirstea

Kostyuk IN Svitolina – Kostyuk