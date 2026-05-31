Pronostico Remo-San Paolo: mai successo nella storia

Remo-San Paoloè una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca lunedì: tv, probabili formazioni, pronostico.
Ci sono dieci punti di differenza in favore dei San Paolo in classifica. E già questo è un punto importante dal quale partite. E poi ci sono anche i precedenti tra queste due formazioni, che non sono moltissimi, ma che rendono sicuramente l’idea del valore delle squadre.
Il San Paolo, contro il Remo, non ha mai perso nel corso della storia. E, una sola volta, nei sei precedenti esistenti, ha pareggiato. E parliamo di oltre 50 anni fa. Insomma, c’è un tabù tra i padroni di casa che sono penultimi in classifica e che non sembrano proprio avere le forze – tecniche, mentali e fisiche – per avere la meglio contro una squadra che è vero, non è assolutamente quella che nel corso degli anni siamo stati abituati a vedere, soprattutto negli anni passati, ma che rimane di una spanna superiore.
Il cammino del San Paolo deve avere una svolta. Perché è importante per gli ospiti riuscire a mantenere vivi gli obiettivi stagionali, anche sotto l’aspetto mentale e quindi cercare di rimanere agganciati alle zone nobili della classifica. E poi con quei precedenti è impossibile andare contro.
Come vedere Remo-San Paolo in diretta tv e in streaming
La sfida valida per la diciottesima giornata del Brasileirao Remo-San Paolo, in programma lunedì all’1:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Il pronostico
San Paolo vincente, non possiamo dirvi una cosa diversa da questa. Una sfida che gli ospiti devono vincere contro la penultima della classe per rimanere dentro le zone che contano.
Le probabili formazioni di Remo-San Paolo
REMO (4-2-3-1): Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba, Maayk; Ze Welison, PAtrick; Pikachu, Ze Ricardo, Vitor Bueno; Alef Manga.
SAN PAOLO (4-2-3-1): Rafael; Lucas Ramon, Franco, Luis Osorio, Diaz; Danielzinho, Pablo Maia; Artur, Andre Silva, Ferreira; Calleri.
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