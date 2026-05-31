Home » CALCIO » Pronostico Remo-San Paolo: mai successo nella storia

Pronostico Remo-San Paolo: mai successo nella storia

di

Remo-San Paoloè una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca lunedì: tv, probabili formazioni, pronostico.

Ci sono dieci punti di differenza in favore dei San Paolo in classifica. E già questo è un punto importante dal quale partite. E poi ci sono anche i precedenti tra queste due formazioni, che non sono moltissimi, ma che rendono sicuramente l’idea del valore delle squadre.

Pronostico Remo-San Paolo
Pronostico Remo-San Paolo: mai successo nella storia (AnsaFoto) – llveggente.it

Il San Paolo, contro il Remo, non ha mai perso nel corso della storia. E, una sola volta, nei sei precedenti esistenti, ha pareggiato. E parliamo di oltre 50 anni fa. Insomma, c’è un tabù tra i padroni di casa che sono penultimi in classifica  e che non sembrano proprio avere le forze – tecniche, mentali e fisiche – per avere la meglio contro una squadra che è vero, non è assolutamente quella che nel corso degli anni siamo stati abituati a vedere, soprattutto negli anni passati, ma che rimane di una spanna superiore.

Il cammino del San Paolo deve avere una svolta. Perché è importante per gli ospiti riuscire a mantenere vivi gli obiettivi stagionali, anche sotto l’aspetto mentale e quindi cercare di rimanere agganciati alle zone nobili della classifica. E poi con quei precedenti è impossibile andare contro.

Come vedere Remo-San Paolo in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la diciottesima giornata del Brasileirao Remo-San Paolo, in programma lunedì all’1:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del San Paoloo è quotata 2.50 su GoldbetLottomatica e SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.80 su GoldbetLottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

San Paolo vincente, non possiamo dirvi una cosa diversa da questa. Una sfida che gli ospiti devono vincere contro la penultima della classe per rimanere dentro le zone che contano.

Le probabili formazioni di Remo-San Paolo

REMO (4-2-3-1): Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba, Maayk; Ze Welison, PAtrick; Pikachu, Ze Ricardo, Vitor Bueno; Alef Manga. 
SAN PAOLO (4-2-3-1): Rafael; Lucas Ramon, Franco, Luis Osorio, Diaz; Danielzinho, Pablo Maia; Artur, Andre Silva, Ferreira; Calleri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2
Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni