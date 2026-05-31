Home » CALCIO » Pronostico Bulgaria-Montenegro: il GOL ha una quota altissima

Pronostico Bulgaria-Montenegro: il GOL ha una quota altissima

di

Bulgaria-Montenegro è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Bulgaria e Montenegro guarderanno gli altri al prossimo Mondiale. Quindi questa amichevole non vale chissà che. Ma nessuna delle due ovviamente non vuole perdere, lo sappiamo. Ma sappiamo altrettanto bene che le motivazioni non possono essere chissà quali.

Pronostico Bulgaria-Montenegro
Pronostico Bulgaria-Montenegro: il GOL ha una quota altissima (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Sono otto i precedenti tra queste due squadre: e negli ultimi sei (quindi dal 2010 in poi) mai i bulgari sono riusciti ad avere la meglio. Solamente una volta la Bulgaria ha vinto – quattro a uno nel 2009 – per il resto solamente delusioni. E qualche pareggio piazzato ogni tanto. La situazione non è che sia cambiata nel corso degli ultimi tre anni – quando c’è stato l’ultimo scontro diretto. La Bulgaria è rimasta così, una squadra senza nessuna personalità e con poche qualità, mentre il Montenegro ha cercato di alzare il livello della sua squadra investendo nel settore giovanile e qualche elemento di valore è uscito fuori.

Sotto l’aspetto tecnico quindi parliamo di una squadra che ha avuto una mezza crescita, quindi in questa amichevole sono i montenegrini a partire leggermente favoriti. Ma parlare di un’amichevole che vedrà una vittoria ospite sicura non ci pare nemmeno il caso. Ma almeno qualche certezza ce l’abbiamo, e ve lo diciamo sotto.

Come vedere Bulgaria-Montenegro in diretta tv e in streaming

Bulgaria-Montenegro, in programma lunedì alle alle 18, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.25 su GoldbetLottomatica e SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.91 su GoldbetLottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Il pareggio ci pare possa essere il risultato più probabile. Direte voi? Ma prima o poi la Bulgaria un’amichevole contro questa squadra la dovrebbe vincere. Beh sì, ma non è questo il momento. Ci aspettiamo inoltre un match da almeno una rete per squadra. E il GOL ha un quota davvero altissima.

Le probabili formazioni di Bulgaria-Montenegro

In questo momento non sono disponibili le probabili formazioni delle due squadre.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1
Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni