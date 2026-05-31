I pronostici di domenica 31 maggio: Brasileirao, Segunda Division, amichevoli internazionali

I pronostici di domenica 31 maggio, ci sono amichevoli internazionali di preparazione ai Mondiali più partite di Brasileirao e Segunda Division

Continua la serie di amichevoli internazionali di preparazione ai Mondiali del 2026. Oggi tocca a due delle favorite “tradizionali”, ovvero Germania e Brasile. La nazionale di Nagelsmann se la vedrà con la Finlandia, sfida sulla carta più che abbordabile anche per i verdeoro guidati da Carlo Ancelotti.

L’ultimo capitolo del campionato cadetto spagnolo promette 90 minuti ad altissima intensità, dove motivazioni e calcoli geometrici la faranno da padrone. Riflettori puntati in primis sul fortino andaluso per Almería-Real Valladolid.

I padroni di casa, terzi in classifica, hanno l’obbligo assoluto di vincere per blindare il piazzamento sul podio, una posizione che nei playoff garantisce un vantaggio enorme (in caso di parità dopo i supplementari avanza la miglior classificata, senza lotteria dei rigori). L’Almería ha frenato di schianto nel momento clou, raccogliendo appena un punto nelle ultime tre uscite e vedendo sfumare la promozione diretta; contro un Valladolid già salvo, senza obiettivi e reduce da due pesanti KO (ben 6 gol incassati), gli andalusi non possono sbagliare, anche perché la settima in classifica spinge a soli due punti di distanza.

Il secondo blocco di partite sposta la tensione sia sui margini della zona playoff che nei bassifondi della graduatoria. Al Nou Estadi Castàlia va in scena uno scontro da dentro o fuori tra Castellón ed Eibar.

I valenciani occupano la sesta posizione a quota 69 punti, l’ultimo slot disponibile per la postseason. E vantano una regolarità impressionante: una sola sconfitta da metà marzo e gol a segno ininterrottamente da gennaio. L’Eibar, ottavo a -2, cerca un miracolo quasi fantascientifico: deve espugnare Castellón e sperare nel contemporaneo KO interno del Burgos contro l’Andorra disinteressato. Con i padroni di casa nettamente favoriti dai bookmaker e spinti da un attacco prolifico, la gara promette di sbloccarsi rapidamente.

Pronostici: la scelta del Veggente

• GOL in Capo Verde-Serbia, Amichevole, ore 17:00

Vincenti

GIAPPONE (in Giappone-Islanda, Amichevole , ore 12:25)

(in Giappone-Islanda, Amichevole ore 12:25) SVIZZERA (in Svizzera-Giordania, Amichevole , ore 15:00)

(in Svizzera-Giordania, Amichevole ore 15:00) ALMERIA (in Almeria-Real Valladolid, Segunda Division, ore 18:30)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Germania-Finlandia , Amichevole , ore 20:45

, , ore 20:45 Brasile-Panama , Amichevole, ore 21:00

, Amichevole, ore 21:00 Palmeiras-Chapecoense, Brasileirao, ore 21:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Polonia-Ucraina , Amichevole, ore 17:30

, Amichevole, ore 17:30 Castellon-Eibar, Segunda Division, ore 18:30

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): N.D. GOLDBET ; 8.70 SPORTBET; N.D. LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Castellon-Eibar, Segunda Division, ore 18:30