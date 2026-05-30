Pronostico Messico-Australia: i numeri non mentono

Messico-Australia è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Uno dei Paesi organizzatori dei Mondiali, il Messico, affronta a Pasadena l’Australia nell’ultima amichevole prima dell’inizio della manifestazione. L’ultimo incrocio tra queste due formazioni è datato 25 anni, ed era arrivata una vittoria australiana. Capiamo bene che le cose nell’arco di questo lunghissimo tempo sono molto cambiate. E adesso la squadra favorita e l’altra.

In sette delle ultime otto vittorie il Messico ha dimostrato di avere una fase difensiva importante e pure molto. Infatti le affermazioni sono arrivate senza nemmeno subire un gol. Ed è un dato che deve esser per forza di cose essere tenuto in considerazione. Lo stesso numero – sette – sulle ultime nove gare messicane, hanno regalato meno di tre reti complessive. Evidente che principalmente si pensa più a non prenderle che a darle e questo ha dato i frutti sperati.

Inoltre, l’Australia, non ha ancora dato in maniera ufficiale i convocati: questa ultima amichevole servirà quindi a Popovic, commissario tecnico, per fare alcuni esperimenti. E di questo il Messico ne potrebbe assolutamente approfittare.

Come vedere Messico-Australia in diretta tv e in streaming

Messico-Australia, in programma domenica alle alle 4, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Messico è quotata 1.58 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.80 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Messico vincente per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. Una squadra forte in difesa che vuole aumentare la propria fiducia in vista del Mondiale. E contro un’Australia che dovrebbe, come spiegato, fare degli esperimenti, è normale pensare ad una vittoria sudamericana. Meno di tre reti complessive. Le probabili formazioni di Messico-Australia MESSICO (4-2-3-1): Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Alvarez, Romo; Pineda, Chavez, Quinones; Berterame.

AUSTRALIA (5-4-1): Ryan; Italiano, Trewin, Circati, Degenek, Rowles; Metcalfe, O’Neill, Robertson, Mabil; Boyle. POSSIBILE RISULTATO: 1-0