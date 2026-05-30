Pronostico Messico-Australia: i numeri non mentono

Messico-Australia è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla
Uno dei Paesi organizzatori dei Mondiali, il Messico, affronta a Pasadena l’Australia nell’ultima amichevole prima dell’inizio della manifestazione. L’ultimo incrocio tra queste due formazioni è datato 25 anni, ed era arrivata una vittoria australiana. Capiamo bene che le cose nell’arco di questo lunghissimo tempo sono molto cambiate. E adesso la squadra favorita e l’altra.
In sette delle ultime otto vittorie il Messico ha dimostrato di avere una fase difensiva importante e pure molto. Infatti le affermazioni sono arrivate senza nemmeno subire un gol. Ed è un dato che deve esser per forza di cose essere tenuto in considerazione. Lo stesso numero – sette – sulle ultime nove gare messicane, hanno regalato meno di tre reti complessive. Evidente che principalmente si pensa più a non prenderle che a darle e questo ha dato i frutti sperati.
Inoltre, l’Australia, non ha ancora dato in maniera ufficiale i convocati: questa ultima amichevole servirà quindi a Popovic, commissario tecnico, per fare alcuni esperimenti. E di questo il Messico ne potrebbe assolutamente approfittare.
Come vedere Messico-Australia in diretta tv e in streaming
Messico-Australia, in programma domenica alle alle 4, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Il pronostico
Messico vincente per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. Una squadra forte in difesa che vuole aumentare la propria fiducia in vista del Mondiale. E contro un’Australia che dovrebbe, come spiegato, fare degli esperimenti, è normale pensare ad una vittoria sudamericana. Meno di tre reti complessive.
Le probabili formazioni di Messico-Australia
MESSICO (4-2-3-1): Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Alvarez, Romo; Pineda, Chavez, Quinones; Berterame.
AUSTRALIA (5-4-1): Ryan; Italiano, Trewin, Circati, Degenek, Rowles; Metcalfe, O’Neill, Robertson, Mabil; Boyle.
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