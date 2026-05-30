Pronostico Giappone-Islanda: alla ricerca della continuità

Giappone-Islanda è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla
Una squadra qualificata e una no. Il Giappone al Mondiale ci sarà, l’Islanda no. Quella che era una favola negli anni scorsi adesso è tornata ad essere quella che tutti conosciamo e che abbiamo imparato a conoscere, una squadra con grosse difficoltà.
Il cammino dei nipponici è stato importante nella fase di qualificazione: nelle dieci partite giocate ha perso una sola volta subendo solamente tre reti. E, soprattutto, nelle ultime amichevoli contro Brasile e Inghilterra sono arrivate altrettante vittorie. Diciamo che il tecnico, Moriyasu, ha trovato il giusto equilibrio in fase difensiva e, quando deve attaccare, ha sulla prima linea degli uomini qualitativamente forti che possono fare la differenza.
L’Islanda non vince da quattro partite, ha un’altra amichevole importante in questi giorni contro l’Argentina, ma non sembra essere in grado di poter togliersi delle soddisfazioni in nessuna dei due casi. Ci aspettiamo quindi continuità dal Giappone, che vuole essere quasi una mina vagante del Mondiale.
Come vedere Giappone-Islanda in diretta tv e in streaming
Giappone-Islanda, in programma domenica alle alle 12:25, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Comparazione quote
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Il pronostico
La vittoria del Giappone non sentiamo in nessun modo di poterla mettere in discussione. Parliamo di due nazionali diverse, con obiettivi diversi nell’immediato e anche per il futuro. Quindi sulla scia che i nipponici hanno trovato nel corso delle ultime uscite, arriverà un’altra bella affermazione che farà aumentare l’autostima.
Le probabili formazioni di Giappone-Islanda
GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Watanabe, Taniguchi, Ito; Doan, Sano, Kamada, Nakamura; Ito, Mitoma; Ueda.
ISLANDA (4-4-2): Valdimarsson; Thorhalisson, Gunnarson, Heemansson, Tomasson; Sigurdsoon, Thodarson, Anderson, Hyynsson; Sigurdsson, Ingason.
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