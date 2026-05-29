Pronostico Scozia-Curaçao: esito già scritto anche senza i big

Scozia-Curaçao è un’amichevole e si gioca sabato alle 14:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Prima amichevole di preparazione all’imminente Mondiale nordamericano per Scozia e Curaçao, che nel tempi di Hampden Park, a Glasgow, inizieranno a scaldare i motori in vista dei rispettivi esordi nella rassegna iridata che prenderà il via il prossimo 11 giugno.

C’è grande attesa per la selezione caraibica, una delle quattro debuttanti nel campionato del mondo che sta per aprire i battenti. Con una popolazione di appena 156mila abitanti, Curaçao è in assoluto la più piccola della storia della manifestazione internazionale e per gli uomini guidati dall’esperto ct olandese Dick Advocaat – il più anziano del Mondiale – è già un successo figurare tra le 48 partecipanti. Advocaat si era dimesso a febbraio per problemi personali legati alla salute della figlia ma a inizio maggio è tornato in sella, dopo che il suo sostituto, Fred Rutten, si è dimesso in seguito a delle incompresioni con alcuni giocatori. Nelle due amichevoli di marzo Curaçao, con Rutten al timone, è stata maltrattata sia dalla Cina (2-0) che dall’Australia (5-1), incassando ben 7 gol totali.

Ad Advocaat il compito di ricomporre i cocci: i caraibici debutteranno il 14 giugno con la Germania, per poi affrontare Costa d’Avorio ed Ecuador.

La Scozia, sorteggiata nel gruppo C con Haiti, Marocco e Brasile, si sta godendo questi momenti: risaliva al 1998 l’ultima comparsa al Mondiale, troppo tempo per un paese abituato a respirare calcio. La Tartan Army ha avuto il merito di chiudere prima davanti alla più quotata Danimarca nel girone di qualificazione, bypassando i pericolosi playoff. Le amichevoli di marzo, tuttavia, hanno fatto sorgere qualche dubbio: due sconfitte di fila con Giappone e Costa d’Avorio, entrambe per 1-0, con McTominay e compagni usciti tra i fischi di Hampden Park.

Steve Clarke, ct scozzese (fresco di rinnovo), potrebbe schierare una formazione sperimentale, inizialmente senza big come McGinn, McTominay e Robertson.

Come vedere Scozia-Curaçao in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Scozia e Curaçao, in programma sabato alle 14:00 all’Hampden Park di Glasgow, in Scozia, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Un test che per entrambe le selezioni servirà più a oliare i meccanismi e a testare la tenuta atletica che a fare accademia. Nonostante gli esperimenti, il divario tecnico tra Scozia e Curaçao rimane comunque netto. I caraibici sono ancora scossi dal caos in panchina di inizio anno e devono registrare una difesa horror che a marzo ha incassato 7 gol in due partite. Advocaat baderà soprattutto a compattare le linee per evitare un altro passivo pesante prima del debutto proibitivo contro la Germania. La vittoria della Scozia davanti al pubblico di casa non sembra in discussione, data la superiorità complessiva della rosa. Tuttavia, le fatiche della preparazione atletica e l’assenza iniziale dei titolarissimi suggeriscono un successo regolare e senza goleade storiche. Una finestra tra i 2 e i 4 gol totali copre perfettamente gli scenari più logici (come un 2-0 o un 3-0).

Le probabili formazioni di Scozia-Curaçao

SCOZIA (4-3-3): Gunn; Patterson, Hendry, McKenna, Tierney; Gilmour, McLean, Christie; Gannon-Doak, Shankland, McGinn.

CURACAO (4-3-3): Room; Sambo, van Eijma, Obispo, Floranus; L. Bacuna, Roemeratoe, J. Bacuna; Hansen, Locadia, Chong.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0