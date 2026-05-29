Pronostico Palmeiras-Chapecoense: non mollare la presa

Palmeiras-Chapeconense è una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica: tv, probabili formazioni, pronostico.

La vittoria sul Flamengo della scorsa settimana ha fatto allungare in maniera importante il Palmeiras in classifica. Adesso – anche se i biancoverdi hanno una partita in più – il margine è di sette punti. Potrebbero essere quattro in realtà, ma rimane comunque un margine da non sottovalutare.

Sarà importante riuscire a mantenere il passo in questo momento che appare lo snodo cruciale della stagione. Lo scontro diretto messo in cassaforte in trasferta tra le altre cose ha dato alla squadra quella sensazione di potersi riprendere tutto quello che lo scorso anno è di fatto andato perso nel finale di stagione.

La Chapeconense, ultima in classifica con nove punti conquistati in sedici partite, si è inoltre già staccata in maniera quasi definitiva dalla salvezza che dista la bellezza di undici lunghezze. La questione quindi ci pare abbastanza indirizzata in questo momento, senza nessuna possibilità oggettiva che le cose possano cambiare. Il Palmeiras non mollerà la presa per nessun motivo e continuerà a vincere.

Come vedere Palmeiras-Chapeconense in diretta tv e in streaming La sfida valida per la diciottesima giornata del Brasileirao Palmeiras-Chapeconense, in programma domenica alle 21, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Palmeiras è quotata 1.20 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.57 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Sulla vittoria del Palmeiras non abbiamo il minimo dubbio e i padroni di casa potrebbero pure dilagare: una partita, insomma, da almeno tre reti complessive. Inoltre con una sola squadra a segno. Le probabili formazioni di Palmeiras-Chapeconense PALMEIRAS (4-2-3-1): Carlos Miguel; Giay, Gomez, Murilo, Arthur; Martinez, Marlon Freitas; Allan Elias, Andreas Pereira, Arias; Lopez.

CHAPECONENSE (3-4-3): Anderson; Eduardo Doma, Leonardo, Joao Paulo; Everton, Vinicius, Rafael, Bruno; Enio, Bolasie, Marcinho. POSSIBILE RISULTATO: 3-0