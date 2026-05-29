Pronostico Flamengo-Coritiba: riscatto rossonero dopo la debacle

Flamengo-Coritiba è una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca sabato alle 21:00 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Il Flamengo in settimana ha avuto la possibilità di sfogare la propria frustrazione per la bruciante sconfitta rimediata nello scontro al vertice con il Palmeiras (0-3) nell’ultimo turno di Brasileirao, un KO che ha fatto scivolare il Mengao a -7 dalla capolista (con una gara in più). I rossoneri, per dimenticare quella debacle, si sono a loro volta scatenati nella sesta e ultima giornata della fase a gironi della Copa Libertadores, travolgendo al Maracanà i malcapitati peruviani del Cusco (3-0). Occhio, però, a non farvi fuorviare dal risultato: gli uomini di Leonardo Jardim, infatti, l’hanno sbloccata solamente al minuto 80 con Bruno Henrique, al termine di un vero e proprio assedio.
La vittoria in coppa ha permesso al Flamengo, già qualificato agli ottavi come primo con un turno di anticipo, di consolidare la vetta e di restare imbattuto nel suo percorso continentale (5 vittorie, un pareggio, 14 gol segnati e appena 2 subiti).
Adesso la truppa di Jardim dovrà tornare a concentrarsi sul campionato, consapevole del fatto che un passo falso la allontanerebbe ulteriormente dal Palmeiras. Il cliente che gli farà visita nel diciottesimo turno (l’ultimo prima della pausa per il Mondiale) è tuttavia tra i più scomodi: il Curitiba è imbattuto da tre giornate e viene da due vittorie di fila contro Santos e Bahia, battuti rispettivamente 3-0 e 3-2. Jardim punta sul fattore Maracanà: l’unica sconfitta rimediata nel tempio del calcio brasiliano è stata proprio quella di una settimana fa con il Palmeiras.
Come vedere Flamengo-Coritiba in diretta tv e in streaming
La sfida tra Flamengo e Coritiba, in programma sabato alle 21:00 (ora italiana), non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Il pronostico
Una sfida che promette scintille e, soprattutto, un alto numero di marcature. Il Flamengo vanta una batteria offensiva illegale per la categoria con gente come Pedro, Bruno Henrique e Lino, e Jardim farà leva sull’orgoglio ferito dei suoi per aggredire il match fin dal primo istante. Tuttavia, nelle ultime settimane i rossoneri hanno mostrato vistosi scricchiolii difensivi, incassando gol contro Palmeiras, Athletico Paranaense e Vasco da Gama. Il Coritiba arriva a Rio in fiducia ed in uno stato di forma psicofisico eccellente, specialmente negli ultimi trenta metri. La squadra ospite ha le armi e la fiducia necessarie per colpire in transizione sfruttando le praterie concesse dai padroni di casa. I presupposti tattici e i precedenti storici convergono prepotentemente verso l’Over 2.5, un segno che peraltro è uscito in 8 delle ultime 11 sfide giocate a Rio de Janeiro tra queste due squadre.
Le probabili formazioni di Flamengo-Coritiba
FLAMENGO (4-3-3): Rossi; Emerson Royal, Vitão, Ortiz, Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Saul Niguez, De La Cruz; Samuel Lino, Bruno Henrique, Pedro.
CORITIBA (4-2-3-1): Pedro Rangel; Chermont, Tiago Coser, Jacy, Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastian Gomez; Josué, Lavega, Breno Lopes; Pedro Rocha.
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