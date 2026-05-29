Pronostico RB Bragantino-Internacional: si rimane in scia

Bragantino-Internacional è una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica: tv, probabili formazioni, pronostico.
Quinto in classifica con 26 punti conquistati fino al momento, il Bragantino è una delle squadre che ha fatto meglio in questo inizio di stagione. E il sogno rimane quello di entrare in Coppa Libertadores, anche perché pensare ad altro ci pare molto ma molto complicato.
Vive un momento ottimo la formazione di casa, impegnata anche nella Copa Sudamericana nel corso della settimana. Una vittoria, la terza nelle ultime quattro partite. A conferma che tutto adesso sta girando nel verso giusto. A differenza della squadra ospite che, dopo una serie importanti di risultati positivi, ci ha rimesso le penne nella trasferta sul campo del Vitoria. E fuori casa in generale, comunque l’Internacional non sembra avere quella personalità che serve per gestire le situazioni.
E poi non basta questo? C’è anche la classifica, come detto. Il Bragantino è una situazione ottima, che piace e anche molto. E che fa sognare. A differenza degli ospiti che si ritrovano in una situazione anonima. E non sembra che domenica possa cambiare questa cosa.
Come vedere Bragantino-Internacional in diretta tv e in streaming
La sfida valida per la diciottesima giornata del Brasileirao Bragantino-Internacional, in programma domenica alle 16, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Il pronostico
Bragantino vincente e che continua la sua corsa verso una qualificazione alla prossima Libertadores. Gara comunque da meno di tre reti complessive.
Le probabili formazioni di Bragantino-Internacional
BRAGANTINO (4-3-3): Cleiton; Hurtado, Henrique, Marques, Capixaba; Fabinho, Gabriel, Barbosa; Sasha, Herrera, Pitta.
INTERNACIONAL (4-3-3): Anthoni; Bruno, Mercado, Juninho, Matheus; Vitinho, Bruno Henrique, Villagra; Borre, Alerrando, Alan Patrick.
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