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Pronostico RB Bragantino-Internacional: si rimane in scia

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Bragantino-Internacional è una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica: tv, probabili formazioni, pronostico.

Quinto in classifica con 26 punti conquistati fino al momento, il Bragantino è una delle squadre che ha fatto meglio in questo inizio di stagione. E il sogno rimane quello di entrare in Coppa Libertadores, anche perché pensare ad altro ci pare molto ma molto complicato.

Pronostico Bragantino-Internacional
Pronostico Bragantino-Internacional: si rimane in scia (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Vive un momento ottimo la formazione di casa, impegnata anche nella Copa Sudamericana nel corso della settimana. Una vittoria, la terza nelle ultime quattro partite. A conferma che tutto adesso sta girando nel verso giusto. A differenza della squadra ospite che, dopo una serie importanti di risultati positivi, ci ha rimesso le penne nella trasferta sul campo del Vitoria. E fuori casa in generale, comunque l’Internacional non sembra avere quella personalità che serve per gestire le situazioni.

E poi non basta questo? C’è anche la classifica, come detto. Il Bragantino è una situazione ottima, che piace e anche molto. E che fa sognare. A differenza degli ospiti che si ritrovano in una situazione anonima. E non sembra che domenica possa cambiare questa cosa.

Come vedere Bragantino-Internacional in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la diciottesima giornata del Brasileirao Bragantino-Internacional, in programma domenica alle 16, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Comparazione quote

La vittoria del Bragantino è quotata 2.10 su GoldbetLottomatica e SportBet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.85 su GoldbetLottomatica.

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Il pronostico

Bragantino vincente e che continua la sua corsa verso una qualificazione alla prossima Libertadores. Gara comunque da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Bragantino-Internacional

BRAGANTINO (4-3-3): Cleiton; Hurtado, Henrique, Marques, Capixaba; Fabinho, Gabriel, Barbosa; Sasha, Herrera, Pitta.
INTERNACIONAL (4-3-3): Anthoni; Bruno, Mercado, Juninho, Matheus; Vitinho, Bruno Henrique, Villagra; Borre, Alerrando, Alan Patrick.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0
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