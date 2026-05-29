I pronostici di venerdì 29 maggio: Serie B, Ligue 1, Eliteserien

I pronostici di venerdì 29 maggio, c’è la finale playoff di Serie B Monza-Catanzaro, lo spareggio di Ligue 1 e il campionato norvegese
Sono in arrivo oggi gli ultimi due verdetti che riguardano la Serie B, con la finale playoff di ritorno tra Monza e Catanzaro, e Ligue 1 con lo spareggio tra la terzultima Nizza e la terza del campionato di Ligue 2, il St. Etienne.
All’andata il Monza ha vinto 2-0 in trasferta ipotecando così la promozione in Serie A. Il Catanzaro proverà a rimettere in discussione il risultato e incutere un po’ di paura agli avversari attaccando fin dal primo minuto, ecco perché in questo caso la scelta giusta come pronostico può essere il “gol” (entrambe le squadre a segno almeno una volta).
Il Nizza proverà invece a sfruttare il fattore campo e la maggiore qualità tecnica per avere ragione del St. Etienne dopo lo 0-0 dell’andata. Ben altro spettacolo dovrebbe esserci in Eliteserien, campionato con una media gol tradizionalmente alta. Tra gli over 2,5 possibili occhio a Aalesund-HamKam, Brann-Sarpsborg e Fredrikstad-Start. Per i gol ci sono Valerenga-Kristiansund e Rosenborg-Bodo Glimt.
Pronostici: la scelta del Veggente
• GOL in Monza-Catanzaro, Serie B, ore 20:00
Vincenti
- BRANN (in Brann-Sarpsborg, Eliteserien, ore 19:00)
- BODO GLIMT (in Rosenborg-Bodo Glimt, Eliteserien, ore 19:00)
- NIZZA (in Nizza-St. Etienne, Ligue 1, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Aalesund-HamKam, Eliteserien, ore 19:00
- Brann-Sarpsborg, Eliteserien, ore 19:00
- Fredrikstad-Start, Eliteserien, ore 19:00
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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Valerenga-Kristiansund, Eliteserien, ore 19:00
- Rosenborg-Bodo Glimt, Eliteserien, ore 19:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 9.07 GOLDBET ; 8.76 SPORTBET; 9.07 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2 + GOL in Rosenborg-Bodo Glimt, Eliteserien, ore 19:00
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