I pronostici di venerdì 29 maggio: Serie B, Ligue 1, Eliteserien

I pronostici di venerdì 29 maggio, c’è la finale playoff di Serie B Monza-Catanzaro, lo spareggio di Ligue 1 e il campionato norvegese

Sono in arrivo oggi gli ultimi due verdetti che riguardano la Serie B, con la finale playoff di ritorno tra Monza e Catanzaro, e Ligue 1 con lo spareggio tra la terzultima Nizza e la terza del campionato di Ligue 2, il St. Etienne.

All’andata il Monza ha vinto 2-0 in trasferta ipotecando così la promozione in Serie A. Il Catanzaro proverà a rimettere in discussione il risultato e incutere un po’ di paura agli avversari attaccando fin dal primo minuto, ecco perché in questo caso la scelta giusta come pronostico può essere il “gol” (entrambe le squadre a segno almeno una volta).

Il Nizza proverà invece a sfruttare il fattore campo e la maggiore qualità tecnica per avere ragione del St. Etienne dopo lo 0-0 dell’andata. Ben altro spettacolo dovrebbe esserci in Eliteserien, campionato con una media gol tradizionalmente alta. Tra gli over 2,5 possibili occhio a Aalesund-HamKam, Brann-Sarpsborg e Fredrikstad-Start. Per i gol ci sono Valerenga-Kristiansund e Rosenborg-Bodo Glimt.

Pronostici: la scelta del Veggente

• GOL in Monza-Catanzaro, Serie B, ore 20:00

Vincenti

BRANN (in Brann-Sarpsborg, Eliteserien , ore 19:00)

(in Brann-Sarpsborg, Eliteserien ore 19:00) BODO GLIMT (in Rosenborg-Bodo Glimt, Eliteserien , ore 19:00)

(in Rosenborg-Bodo Glimt, Eliteserien ore 19:00) NIZZA (in Nizza-St. Etienne, Ligue 1, ore 21:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Aalesund-HamKam , Eliteserien , ore 19:00

, , ore 19:00 Brann-Sarpsborg , Eliteserien , ore 19:00

, , ore 19:00 Fredrikstad-Start, Eliteserien, ore 19:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Valerenga-Kristiansund , Eliteserien , ore 19:00

, , ore 19:00 Rosenborg-Bodo Glimt, Eliteserien, ore 19:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 9.07 GOLDBET ; 8.76 SPORTBET; 9.07 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Rosenborg-Bodo Glimt, Eliteserien, ore 19:00