Home » Pronostici » I pronostici di venerdì 29 maggio: Serie B, Ligue 1, Eliteserien

I pronostici di venerdì 29 maggio: Serie B, Ligue 1, Eliteserien

di

I pronostici di venerdì 29 maggio, c’è la finale playoff di Serie B Monza-Catanzaro, lo spareggio di Ligue 1 e il campionato norvegese

Sono in arrivo oggi gli ultimi due verdetti che riguardano la Serie B, con la finale playoff di ritorno tra Monza e Catanzaro, e Ligue 1 con lo spareggio tra la terzultima Nizza e la terza del campionato di Ligue 2, il St. Etienne.

I pronostici di venerdì 29 maggio: Serie B, Ligue 1, Eliteserien (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

All’andata il Monza ha vinto 2-0 in trasferta ipotecando così la promozione in Serie A. Il Catanzaro proverà a rimettere in discussione il risultato e incutere un po’ di paura agli avversari attaccando fin dal primo minuto, ecco perché in questo caso la scelta giusta come pronostico può essere il “gol” (entrambe le squadre a segno almeno una volta).

Il Nizza proverà invece a sfruttare il fattore campo e la maggiore qualità tecnica per avere ragione del St. Etienne dopo lo 0-0 dell’andata. Ben altro spettacolo dovrebbe esserci in Eliteserien, campionato con una media gol tradizionalmente alta. Tra gli over 2,5 possibili occhio a Aalesund-HamKam, Brann-Sarpsborg e Fredrikstad-Start. Per i gol ci sono Valerenga-Kristiansund e Rosenborg-Bodo Glimt.

Pronostici: la scelta del Veggente

GOL in Monza-Catanzaro, Serie B, ore 20:00

Vincenti

  • BRANN (in Brann-Sarpsborg, Eliteserien, ore 19:00)
  • BODO GLIMT (in Rosenborg-Bodo Glimt, Eliteserien, ore 19:00)
  • NIZZA (in Nizza-St. Etienne, Ligue 1, ore 21:00)
Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Aalesund-HamKam, Eliteserien, ore 19:00
  • Brann-Sarpsborg, Eliteserien, ore 19:00
  • Fredrikstad-Start, Eliteserien, ore 19:00

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questi su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Valerenga-Kristiansund, Eliteserien, ore 19:00
  • Rosenborg-Bodo Glimt, Eliteserien, ore 19:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 9.07 GOLDBET ; 8.76 SPORTBET; 9.07 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

2 + GOL in Rosenborg-Bodo Glimt, Eliteserien, ore 19:00

 

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni