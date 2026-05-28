Pronostico Rosenborg-Bodo/Glimt: continua la caccia

Rosenborg-Bodo/Glimt è valida per l’undicesima giornata del massimo campionato norvegese: formazioni e pronostico
Il Bodo non ha iniziato benissimo la propria stagione in campionato. Dopo dieci partite giocate il distacco dal Viking, che occupa la prima posizione in classifica, è di cinque punti. Vabbè, siamo solo all’inizio e abbiamo imparato a conoscere, soprattutto lo hanno imparato i tifosi dell’Inter, questa squadra che pare in grado di riprendersi con il passare del tempo.
Ora, il Rosenborg una volta era una delle squadre più importanti del massimo campionato norvegese mentre adesso si ritrova, purtroppo per loro, a lottare nelle posizioni basse di classifica. Attacco sterile – il peggiore del campionato con sette gol fatti in dieci partite – e la bellezza di 16 reti subite. Insomma, non c’è una cosa che in questo momento funziona bene dentro questo club. E il Bodo, di questa situazione, ne potrebbe decisamente approfittare. Non solo perché l’ossatura della squadra ovviamente è quella che abbiamo apprezzato in Europa, ma soprattutto perché di ulteriori passi falsi nessuno se ne può permettere.
Il momento difficile peri l Bodo è passato: è stato appunto l’inizio dell’annata a mettere un distacco così importate ma recuperabile. Le ultime quattro partite hanno regalato altrettante vittorie e in alcuni casi molto larghe. Ecco, ci aspettiamo che questo trend possa decisamente continuare.
Come vedere Rosenborg-Bodo/Glimt in diretta tv e in streaming
Rosenborg-Bodo/Glimt è in programma venerdì alle 19. In Italia non si potrà seguire su nessuna piattaforma, infatti nessuno dei nostri canali ha acquisito i diritti di questa manifestazione. Quindi niente diretta tv e nemmeno diretta streaming.
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Comparazione quote
La vittoria del Bodo/Glimt è quotata 1.55 su Goldbet e Lottomatica e Sportbet. Il segno GOL è quotato invece a 1.48 su Lottomatica.
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Il pronostico
Affermazione esterna per il Bodo che continuerà la caccia al primo posto dopo un avvio difficile. Una gara da almeno tre reti complessive. Non ci aspettiamo niente di diverso.
Le probabili formazioni di Rosenborg-Bodo/Glimt
ROSENBORG (4-2-3-1): Wahlstedt; Witry, Rosten, Nemcik, Dahl; Bomholt, Vaananen; Sahsah, Nordli, Ceice; Chiakha.
BODO/GLIMT (4-4-2): Haikin; Sjvold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan; Evjen, Fet, Berg, Hauge; Blomberg, Hogh.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3
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