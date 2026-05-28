Home » CALCIO » Pronostico Rosenborg-Bodo/Glimt: continua la caccia

Pronostico Rosenborg-Bodo/Glimt: continua la caccia

di

Rosenborg-Bodo/Glimt è valida per l’undicesima giornata del massimo campionato norvegese: formazioni e pronostico 

Il Bodo non ha iniziato benissimo la propria stagione in campionato. Dopo dieci partite giocate il distacco dal Viking, che occupa la prima posizione in classifica, è di cinque punti. Vabbè, siamo solo all’inizio e abbiamo imparato a conoscere, soprattutto lo hanno imparato i tifosi dell’Inter, questa squadra che pare in grado di riprendersi con il passare del tempo.

Pronostico Rosenborg-Bodo/Glimt
Pronostico Rosenborg-Bodo/Glimt: continua la caccia (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ora, il Rosenborg una volta era una delle squadre più importanti del massimo campionato norvegese mentre adesso si ritrova, purtroppo per loro, a lottare nelle posizioni basse di classifica. Attacco sterile – il peggiore del campionato con sette gol fatti in dieci partite – e la bellezza di 16 reti subite. Insomma, non c’è una cosa che in questo momento funziona bene dentro questo club. E il Bodo, di questa situazione, ne potrebbe decisamente approfittare. Non solo perché l’ossatura della squadra ovviamente è quella che abbiamo apprezzato in Europa, ma soprattutto perché di ulteriori passi falsi nessuno se ne può permettere.

Il momento difficile peri l Bodo è passato: è stato appunto l’inizio dell’annata a mettere un distacco così importate ma recuperabile. Le ultime quattro partite hanno regalato altrettante vittorie e in alcuni casi molto larghe. Ecco, ci aspettiamo che questo trend possa decisamente continuare. 

Come vedere Rosenborg-Bodo/Glimt in diretta tv e in streaming 

Rosenborg-Bodo/Glimt è in programma venerdì alle 19. In Italia non si potrà seguire su nessuna piattaforma, infatti nessuno dei nostri canali ha acquisito i diritti di questa manifestazione. Quindi niente diretta tv e nemmeno diretta streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Bodo/Glimt è quotata 1.55 su Goldbet e Lottomatica  e Sportbet. Il segno GOL è quotato invece a 1.48 su Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Affermazione esterna per il Bodo che continuerà la caccia al primo posto dopo un avvio difficile. Una gara da almeno tre reti complessive. Non ci aspettiamo niente di diverso.

Le probabili formazioni di Rosenborg-Bodo/Glimt

ROSENBORG (4-2-3-1): Wahlstedt; Witry, Rosten, Nemcik, Dahl; Bomholt, Vaananen; Sahsah, Nordli, Ceice; Chiakha.
BODO/GLIMT (4-4-2): Haikin; Sjvold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan; Evjen, Fet, Berg, Hauge; Blomberg, Hogh.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni