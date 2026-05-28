Pronostico Cruzeiro-Barcelona SC, attacco “fantasma” in trasferta: destino segnato

Cruzeiro-Barcelona SC è una partita della sesta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores e si gioca nella notte italiana tra giovedì e venerdì alle 02:30: streaming, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Nel gruppo D si decide (quasi) tutto all’ultima giornata, con tre squadre (Universidad Catolica, Cruzeiro e Boca) che si contenderanno i primi due posti, gli unici che mettono in palio il pass per gli ottavi della Copa Libertadores 2026. Un verdetto, però, questo raggruppamento l’ha già emesso: gli ecuadoriani del Barcelona SC chiuderanno all’ultimo posto, non potendo più raggiungere neppure il terzo, slot che gli avrebbe consentito di retrocedere in Sudamericana e continuare l’avventura nella seconda competizione continentale per ordine di importanza.

Al club di Guayaquil è servita a poco la vittoria per 1-0 sul Boca dello scorso 6 maggio. Un successo che in qualche modo aveva ravvivato le speranze degli uomini di Cesar Farias, poi definitivamente affossate dalla sconfitta (la quarta in 5 giornate) rimediata una settimana fa in Cile contro l’Universidad Catolica.

Ormai rassegnato all’eliminazione, il Barcelona SC chiuderà in casa del Cruzeiro, a Belo Horizonte, contro una squadra che invece si gioca tantissimo.

La Raposa, pur non avendo fatto faville (2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta) ha ancora la possibilità di finire in cima alla classifica. Con una vittoria Kaio Jorge e compagni sarebbero certi del pass per gli ottavi di finale e, se dovessero arrivare buone notizie da Buenos Aires – leggasi successo del Boca contro l’Universidad Catolica – attuerebbero finanche il sorpasso sui cileni, che al momento sono primi a +2 sui brasiliani. In caso di arrivo a pari punti il Cruzeiro avrebbe la peggio: gli scontri diretti premierebbero l’Universidad, che ad aprile si è imposta 2-1 a Belo Horizonte (0-0 al ritorno in Cile). Se le cose invece dovessero mettersi male per gli uomini di Artur Jorge, c’è il rischio di scivolare addirittura al terzo posto ed essere scavalcati dal Boca, che ha un solo punto in meno.

Come vedere Cruzeiro-Barcelona SC in streaming

Cruzeiro-Barcelona SC, in programma nella notte italiana tra giovedì e venerdì alle 02:30, sarà trasmessa in streaming, gratuitamente, sulla piattaforma COMO TV. Basta iscriversi alla piattaforma per poter usufruire del servizio ed avere accesso a tutti i contenuti del network di proprietà del club lariano.

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Il pronostico

Una sfida dal destino apparentemente segnato, dove la disparità di motivazioni farà tutta la differenza del mondo. Il Cruzeiro ha l’obbligo assoluto dei tre punti per non rischiare il clamoroso sorpasso da parte del Boca.

Sebbene Artur Jorge debba rinunciare a una pedina fondamentale a centrocampo come lo squalificato Gerson, la spinta del Mineirao – dove la Raposa è ancora imbattuta in questa coppa – e la qualità di elementi come Kaio Jorge e Matheus Pereira dovrebbero bastare per archiviare la pratica. Il Barcelona SC in trasferta ha mostrato dei limiti imbarazzanti in questa edizione. Tre partite fuori casa, zero gol fatti e una cronica fragilità difensiva. Il Cruzeiro secondo noi baderà a sbloccare la partita e a controllare i ritmi senza correre grossi rischi. Data l’assoluta sterilità offensiva palesata dagli ecuadoriani lontano dalle mura amiche (a secco nei match esterni del girone), la combo che vede la vittoria della Raposa unita alla porta inviolata di casa dà enormi garanzie.

Le probabili formazioni di Cruzeiro-Barcelona SC

CRUZEIRO (4-2-3-1): Otávio; Moraes, Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Matheus Henrique, Romero; Kenji, Matheus Pereira, Sinisterra; Kaio Jorge.

BARCELONA SC (4-2-3-1): Contreras; William Vargas, Rangel, Báez, Perlaza; Lugo, Céliz; Tomás Martínez, Sergio Núñez, Wila; Mejía.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0