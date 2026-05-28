Pronostico Palmeiras-Junior Barranquilla: per il primo posto non è detta l’ultima

Palmeiras-Junior Barranquilla è una partita della sesta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores e si gioca nella notte italiana tra giovedì e venerdì alle 00:00: streaming, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Qualificazione ancora tutta da conquistare per una delle possibili protagoniste di questa Copa Libertadores, il Palmeiras. A 90 minuti dalla fine della fase a gironi, il Verdao non è sicuro di avanzare al turno successivo: serve un pareggio nell’ultimo turno contro i colombiani dello Junior Barranquilla per essere certi di volare agli ottavi. A quota 9 punti, infatti, la squadra di Abel Ferreira blinderebbe quantomeno il secondo posto: in caso di arrivo a pari punti con lo Sporting Cristal terzo, momentaneamente a -2, il Palmeiras resterebbe davanti per il vantaggio negli scontri diretti, avendo avuto la meglio sui peruviani sia all’andata che al ritorno.

Il club di San Paolo però ha l’obbligo di provarci anche per quanto riguarda il primo posto, oggi occupato a sorpresa dai paraguaiani del Cerro Porteno, più costanti in coppa rispetto ai più blasonati biancoverdi, il cui bottino è di 2 vittorie, altrettanti pareggi e una sconfitta (incassata proprio nella sfida con il Cerro una settimana fa). Per chiudere davanti a tutti il Palmeiras deve obbligatoriamente liquidare la pratica Junior e sperare, al tempo stesso, che il Cerro Porteno perda contro lo Sporting Cristal. Solamente se si dovessero verificare queste combinazioni il Verdao staccherebbe il pass per gli ottavi come primo. Ferreira confida nell’entusiasmo generato dal roboante 3-0 con cui i suoi uomini nello scorso weekend hanno asfaltato il Flamengo nello scontro al vertice del Brasileirao: successo che ha permesso al Palmeiras di portarsi a +7 sul Mengao secondo (che però ha una gara in meno).

Come vedere Palmeiras-Junior Barranquilla in streaming

La sfida tra Palmeiras e Junior Barranquilla, in programma nella notte italiana tra giovedì e venerdì alle 00:00, sarà trasmessa in streaming, gratuitamente, sulla piattaforma COMO TV. Basta iscriversi alla piattaforma per poter usufruire del servizio ed avere accesso a tutti i contenuti del network di proprietà del club lariano.

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Il pronostico

Partita che si preannuncia a senso unico. Il Palmeiras ha troppa qualità e un’esperienza internazionale quasi smisurata per fallire un appuntamento del genere davanti al proprio pubblico. Lo Junior Barranquilla è squadra ostica – come dimostra l’1-1 dell’andata in Colombia – ma in trasferta perde gran parte del proprio potenziale difensivo. Con il Verdao trascinato dall’entusiasmo della vittoria in campionato contro il Flamengo e deciso a prendersi i tre punti per sperare nell’eventuale passo falso del Cerro Porteno, la difesa colombiana rischia di sbandare fin dai primi minuti sotto i colpi di un attacco stellare. Il Palmeiras non si accontenterà del punticino di sicurezza: giocherà per dominare e segnare molto. La combo con la vittoria interna associata a un match da almeno tre gol totali offre una quota da provare.

Le probabili formazioni di Palmeiras-Junior Barranquilla

PALMEIRAS (4-2-3-1): Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Artur Gabriel; Freitas, Emiliano Martínez; Arias, Andreas Pereira, Allan; Flaco López.

JUNIOR BARRANQUILLA (4-3-2-1): Silveira; Jhomier Gonzalez, Herrera, Pestana, Monzón; Juan Rios, Fabian Angel, Sarmiento; Charà, Paiva; Castrillón.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0