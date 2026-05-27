Roland Garros, missione terzo turno: i pronostici di giovedì 28 maggio

Scocca l’ora del secondo turno al Roland Garros: i favoriti per la vittoria e l’analisi dei match più caldi in programma sul rosso questo giovedì.

La nuova tornata di partite in programma sui rossi campi del Roland Garros metterà di fronte specialisti e nuove leve, grandi battitori e difensori d’alto rango, costretti ad adattare i propri colpi rimbalzo dopo rimbalzo per evitare uscite di scena premature. In questo scenario così fluido, ogni match nasconde insidie legate alla gestione del ritmo e della tensione. Il confronto tra Francisco Cerundolo e l’idolo di casa Hugo Gaston, per esempio, promette qualche scintilla in più del normale.

Gaston proverà a infiammare il pubblico, ma la cilindrata e la pesantezza dei colpi dell’argentino rappresentano uno scoglio durissimo da arginare. Per questo motivo, il nostro pronostico pende a favore di Cerundolo, la cui maggiore consistenza fisica dovrebbe fare la differenza e consegnargli il pass per il terzo turno dello Slam d’Oltralpe.

Quello tra Hubert Hurkacz e Frances Tiafoe sarà un incontro di altissimo profilo tra due giocatori che fanno del servizio e dell’esplosività le proprie armi migliori. Il polacco patisce meno le superfici lente ed è, anche per questo motivo, il favorito per la vittoria. La differenza tra le quote è tuttavia minima, il che è indicativo del fatto che la sfida in questione sarà piuttosto lottata. E, perché no, anche “ricca” di tie-break.

I vincenti dei match del 28 maggio

Scenderà in campo anche Valentin Vacherot, contro un Alejandro Tabilo grande favorito per il suo tennis mancino che sul rosso sa essere letale. Il monegasco è un avversario solido, ma il cileno, su queste superfici, sembra di un livello decisamente superiore. La logica tattica ci spinge a pensare, pertanto, che Tabilo conquisterà il passaggio del turno, imponendo il proprio comando fin dai primi game.

Dovrà fare molta attenzione alle insidie della terra, ancora, Felix Auger-Aliassime, chiamato a duellare con Roman Andres Burruchaga. L’argentino proverà ad allungare gli scambi per sfruttare i possibili passaggi a vuoto del canadese, ma la cilindrata tecnica e la potenza del numero 6 del mondo rimangono un fattore pesante, che non possiamo non considerare. Di conseguenza, il pronostico premia Auger-Aliassime.

Il giovane belga Raphael Collignon, infine, cercherà di rompere le uova nel paniere a Ben Shelton, in un match che si preannuncia serratissimo. Il belga ha dalla sua talento ed entusiasmo, ma va da sé che la maggiore attitudine ai grandi palcoscenici farà quasi sicuramente la differenza, motivo per il quale confidiamo in una vittoria di Shelton.

Cerundolo IN Cerundolo – Gaston

Hurkacz IN Hurkacz – Tiafoe

Tabilo IN Tabilo – Vacherot

Auger-Aliassime IN Auger-Aliassime – Burruchaga

Shelton IN Collignon – Shelton